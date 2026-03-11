【ゼンレスゾーンゼロ：「パシャリ！VR大作戦」イベント】 3月9日11時～3月23日4時59分 開催

HoYoverseの都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」で開催中のイベント「パシャリ！VR大作戦」が大変良い。合わせてこれまた良いスクリーンショットが撮れたので、イベントの良さと合わせてこの機会にぜひご紹介したい。

「パシャリ！VR大作戦」（通称「パシャじい」イベント）は、ゲーム内で3月9日11時から3月23日4時59分まで開催されている特別イベント。戦闘中のフォトモードが実装されていない本作において、好きなタイミングで動きを止め、カメラ視点をグリグリ動かしながら好きなキャラクターをじっくり撮影できるという、実質フォトモードイベントとなっている。

第1回となる前回は2025年10月、今回はそれに続く2回目。再開催というよりは、カメラの移動性能やフレーム機能などがパワーアップしているところが最大の見所だろう。

イベント自体は依頼を受け、戦闘中に指定された条件を満たす写真を撮影するのが目的。クリアすればゲーム内アイテムなどの報酬がもらえる。が、そのクリア後に解放される「集中撮影」モードが実のところ本命で、ここでは制限なく自由に撮影が可能。手持ちのキャラクターも選択できるので、普段は撮影できないポーズや画角、装飾を試し放題というわけである。

パイパー

筆者はパイパー推しであり、前回もパイパーばっかり撮影していたのだが、今回は大幅に撮影しやすくなったことを感じる。前回の記憶が多少おぼろげなのだが、キャラクターにカメラが十分に寄れないことがあったり、素早い動きの場合に残像がかかってしまって撮影にならなかったりしたところが、まるごと改善されている。それらがあって、1回目もたいへん良かったのだが、今回はさらに良いイベントとなっている。

おかげさまで、前回とは異なるパイパーの素敵なポージングをじっくり探れるほか、ゆるい表情、かわいい表情、ちょっと物憂げな表情など、普段はじっくり見られない戦闘中のさまざまな表情を撮ることができた。

せっかくよく撮れたので、これらのスクリーンショットを本稿にてぜひとも共有したい（本稿最大の主旨）。どれも素敵なパイパーとなっているので、一緒にパイパーについて思いを馳せ、可能ならパイパーを好きになっていただければ幸いだ。この際なので、1回目のイベント分も合わせてご覧いただきたいし、今回アイドルみたいなダイアリンも撮れたのでそちらもご覧いただきたい。

「パシャリ！VR大作戦」は「ゼンゼロ」プレーヤーなら取り組むべきコンテンツになっていると思うので、期間中にぜひ触れていただくといいだろう。

イベント1回目時に撮ったもの。ポージングは良いが、もう少しカメラを動かしたり、寄ったりしてみたい

こちらは今回。グッと寄ることができるようになった

フレームも入れられる。フレームを付けると雰囲気がまた変わる

今回撮影したもの。様々なパイパーが見られて大変満足だ

【おまけ1：イベント1回目撮影分】

1回目撮影分。これはこれで大変楽しめた

【おまけ2：ダイアリン】

おまけのダイアリン。アイドル性が高くて大変良いと思うのだがいかがだろうか

(C)COGNOSPHERE

