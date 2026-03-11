1児の母・木村文乃、整理したい食材使った「ひとりめし」公開「手を抜かないの尊敬」「盛り付けがおしゃれでお店みたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/11】女優の木村文乃が3月10日、自身のInstagramを更新。1人の食卓を公開した。
【写真】1児の母・38歳女優「盛り付けがおしゃれでお店みたい」ナス入りしょうが焼きなど並んだ“ひとりめし”
木村は「先日のひとりめし」と記し「ナス入りしょうが焼き」「レタ千サラダ、トマト」「わかめと胡瓜の酢のもの」「カボチャ煮」「五目ひじき」「しめじと玉ねぎのおみそ汁」「寝かせ玄米ごはん」と献立を紹介。ぶたのしょうが焼きをメインに副菜が小皿にそれぞれ盛り付けられ、トレーにきちんと配膳された手料理の写真を公開した。
また「整理したいぶたがあったらとりあえずしょうが焼きにしてしまう だって無限に美味しいよね？生姜の風味も甘辛いタレもそれが染みたレタスも全てがパーフェクトッ 残念なのは花粉症によりボンヤリしてる味覚だけ」とつづり、ぶた肉を使い切る際の好みの調理法を明かした。
この投稿に、ファンからは「野菜たっぷりで栄養満点」「1人なのに手を抜かないの尊敬」「盛り付けがおしゃれでお店みたい」「どれも美味しそう」などと反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】1児の母・38歳女優「盛り付けがおしゃれでお店みたい」ナス入りしょうが焼きなど並んだ“ひとりめし”
◆木村文乃「ひとりめし」公開
木村は「先日のひとりめし」と記し「ナス入りしょうが焼き」「レタ千サラダ、トマト」「わかめと胡瓜の酢のもの」「カボチャ煮」「五目ひじき」「しめじと玉ねぎのおみそ汁」「寝かせ玄米ごはん」と献立を紹介。ぶたのしょうが焼きをメインに副菜が小皿にそれぞれ盛り付けられ、トレーにきちんと配膳された手料理の写真を公開した。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「野菜たっぷりで栄養満点」「1人なのに手を抜かないの尊敬」「盛り付けがおしゃれでお店みたい」「どれも美味しそう」などと反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】