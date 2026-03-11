タレントの加藤綾菜（37）が9日、Instagramを更新。夫で「ザ・ドリフターズ」の加藤茶（83）との夫婦共演ショットを公開し、反響が寄せられている。

2011年に加藤茶と結婚し、45歳差婚として話題になった綾菜。これまでInstagramでは、結婚情報誌「ゼクシィ」の企画で撮影したウェディングフォトや、TBS系バラエティー番組「それSnow Manにやらせて下さい」に出演した際のヒゲダンス衣装での夫婦ショットなど、加藤茶との仲睦まじい写真を公開してきた。

2026年3月9日の投稿では、舞台「加トちゃんの水戸黄門漫遊記〜加トちゃん夫婦初共演だよ！全員集合!!〜」が千穐楽を迎えたことを報告。「たくさんの方が観に来て下さり本当にありがとうございました。私は初舞台でしたが、毎日楽屋が笑い声であふれ、優しい方たちにサポートして頂きまして。おかげ様で本当にのびのび『おきん役』ができました。心から感謝致します。いや〜楽しい4日間でした!!」とつづり、水戸黄門に扮した加藤茶との写真を公開した。

この投稿には「お疲れです。すごいですね」「体に気をつけて下さい」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）