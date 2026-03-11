バルサFWヤマル、CL史上最年少で30試合出場達成…18歳240日で到達
バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが、チャンピオンズリーグ（CL）史上最年少で通算30試合出場を達成した。10日、同クラブ公式サイトが伝えている。
ヤマルは10日に行われたCL・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）・ファーストレグのニューカッスル戦に先発出場すると、86分にハーヴィー・バーンズに先制点を許したものの、ダニ・オルモが獲得したPKを90＋6分に決めて、貴重な同点弾で敵地での一戦を1−1で終えるのに貢献を果たした。
この試合にフル出場したヤマルはこれがCLでの通算30試合目の出場となったが、18歳240日だった同選手は、昨年10月にパリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表MFウォーレン・ザイール・エメリが記録した19歳227日という記録を1年ほど更新し、CL史上最年少で通算30試合出場を達成した選手になったことが伝えられている。
ヤマルは10日に行われたCL・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）・ファーストレグのニューカッスル戦に先発出場すると、86分にハーヴィー・バーンズに先制点を許したものの、ダニ・オルモが獲得したPKを90＋6分に決めて、貴重な同点弾で敵地での一戦を1−1で終えるのに貢献を果たした。