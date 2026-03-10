この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活YouTuberが解説、楽天モバイル不正契約で19歳少年が逮捕された事件の全貌。ダークウェブから始まる巧妙な手口と対策

ポイ活YouTuberのおにまる氏が、自身のYouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」で「楽天eSIM詐欺はどうやって起きた？その巧妙な手口と私たちがすべきセキュリティ設定」と題した動画を公開した。



動画では、楽天モバイルの通話回線を不正に契約できるサイトを開設し、19歳の少年が電子計算機使用詐欺ほう助の疑いで逮捕された事件について、その巧妙な手口を詳しく解説している。



おにまる氏によると、事件の概要は以下の通りである。まず、少年はダークウェブ上で他人の楽天IDとパスワードを大量に入手した。これは、セキュリティの甘い他サイトから流出した情報が悪用された「リスト型攻撃」によるものとみられる。パスワードを複数のサイトで使い回しているユーザーが一定数いたため、結果的に大量の楽天アカウントへの不正ログインに成功したという。



次に、少年は他人名義の楽天モバイルの電話番号が購入できるサイトを自ら作成し、SNSで宣伝。サイトを訪れた詐欺グループなどが仮想通貨で代金を支払うと、システムの裏側では、不正に入手した他人の楽天IDを使い、楽天モバイルの2回線目の追加（eSIM）が申し込まれる仕組みだった。



犯行当時、楽天モバイルには2回線目以降の契約において、一定の条件下で本人確認が省略される「既存ユーザー向けの利便性」があった。少年はこのシステムの盲点を悪用。これにより、詐欺グループは本人確認なしで他人名義のeSIM（電話番号）を簡単に手に入れることができた。



こうして不正に契約された電話番号は、SNS型投資詐欺、フィッシング詐欺、マネーロンダリング目的の口座開設、オレオレ詐欺といった様々な犯罪に利用された。他人名義の電話番号が使われることで、警察の捜査が困難になり、真犯人の特定が難しくなるという。



おにまる氏は、このような被害に遭わないための対策として、パスワードの「使い回し」を絶対にやめること、身に覚えのないログインを知らせる「ログインアラート」を見逃さないこと、不審なメールやSMSのURLは絶対に開かないこと、そして可能であればパスキーなどの生体認証を導入することを挙げ、自己防衛の重要性を訴えた。