3月7日22時よりSeason2がWOWOWで放送・配信される『WOWOW×東海テレビ共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ』でダブル主演を務めるお2人がESSEに登場！ 会話の絶妙な味わいがクセになる息の合ったお2人に、作品についてや暮らしのことまで伺いました。

大西流星さん「この現場は原くんがぶん回すと思っていた」

「最初はこの現場、原（嘉孝）くんがぶん回していくと思っていたんですよ。それが実際は全然違って…！ 静かなのは想定外でした（笑）」と話すのは大西流星さん。原さんと大西さんのお2人は、3月7日よりSeason2の放送・配信が始まるドラマ『横浜ネイバーズ』でダブル主演を務めています。

「『横浜ネイバーズ』は、岩井圭也さんの小説をベースにした群像ミステリー。Season1は横浜を舞台に、流星演じるロンが身の回りの事件を解決し、幼なじみで刑事の僕・欽太がそれを見守るというような1話完結型のストーリーでした。それがSeason2は、また別作品のようにガラリと雰囲気が変わり、2人が大きな事件に巻き込まれていくサスペンスに。

僕は今回連ドラ初主演、しかも刑事役ということでセリフに専門用語も多く、撮影もストーリー順というわけではないので、時系列を整理するのも大変で。現場では余裕がなく“タイプロのときの目”をしてたかも（笑）。ぶん回すどころか、怖がられていたんじゃないかな…」と原さんは振り返ります。

事務所のカウントダウンコンサートでは、言葉を交わさずとも2人で肩を組み、カメラに映ろうと奮闘したエピソードも話してくれるなど息もぴったり。ロンと欽太、2人の絆がますます深まるSeason2に期待が高まります。

原さんと大西さんが「最近捨てたもの」

ESSEの特集テーマ「捨てる勇気」にちなんで最近捨てたものについて伺うと、原さんが真っ先に挙げたのは“加湿器のフィルター”。「2年くらい使っていたんですけど、毎朝水を抜いて乾かしてと手入れはしていても、やっぱり衛生面が気になって。思いきって新調しました」

ワイルドな印象とは裏腹に、寝室の環境を整えるルーティンを欠かさない原さんに対し大西さんは、「じつは片付けが大の苦手で、小さい頃から母にずっと怒られてきました（笑）」と告白。そんな大西さんが最近捨てたのは、“リビングのローテーブル”だそう。

「以前は収納つきのローテーブルを使っていたのですが、中が見えないのをいいことに、なんでもかんでも放り込んじゃって…（笑）。それを卒業するために、あえて中身が透けて見える小さなガラステーブルに替えました！ 見える収納にすることで、あんまりものを増やさないようにしたいです」