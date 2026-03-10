「ドン引き」7人組グループ、MV“音源データに誤り”謝罪。「普通に有り得ないミス」「信じられない」批判殺到
7人組ボーカルダンスグループ「原因は自分にある。」の公式X（旧Twitter）は3月10日、投稿を更新。ミュージックビデオの「音源データに誤りがあった」ことを報告し、謝罪しました。
【動画】正しく公開されたMV
引用リポストでは「流石にあり得なくてドン引き」「とにかくミスが多いですが、MV動画のミスと再公開は、初動からの再生数、ハイプ、ランキング、閲覧者コメントをすべて無にする愚行です 担当体制の見直し含め、ミスをなくすための行動に速やかに着手してください」「リンクや誤字のミスが頻発しているのもよくないけど大切なMVまで間違えるの信じられない 世にお知らせや作品を出すときのチェック入念に慎重にしてください」「普通に有り得ないミスです。運営総入れ替えでお願いします」と、批判の声が多く寄せられました。
(文:多町野 望)
「運営総入れ替えでお願いします」同アカウントは「【お詫びと訂正】昨日21:00に公開した『ニヒリズムプリズム』のミュージックビデオについて、音源データに誤りがあったため、改めてYouTubeに公開させていただきました。楽しみにお待ちいただいた皆様には大変申し訳ございません」と謝罪。「改めてこちらのURLからミュージックビデオをお楽しみください」と、リンクを掲載しています。
修正前の動画は非公開に9日に「このあと、21:00より『ニヒリズムプリズム』Music Video がプレミア公開。ぜひご覧ください！」とポストしていた同アカウント。こちらに掲載されたYouTubeのリンクを開くと、動画が非公開となっています。今後、ミスが減るといいですね。
