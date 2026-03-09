＜義両親が無関心＞孫に会いに来ない、旅行にも誘ってくれない。お金はあるのに援助もなくてモヤモヤ…
結婚すると、義両親との距離感に悩むママも多いのではないでしょうか。さらに子どもが生まれたとなれば「孫フィーバーで急に距離を詰められて困惑した」、なんてパターンもよく耳にします。ところが、逆のケースもあるようで……。 今回の投稿者さんは20代で、50代後半の義両親との関係に頭を悩ませているようです。
『義両親は、こちらから連絡しない限り娘に会いにきてくれません。2人とも旅行好きで、年に数回の国内旅行には旦那や義妹と姪（娘と同じ年齢）を誘うこともあります。要は義家族だけで行くんです。裕福なイメージはなかったのですが、キャッシュで家を建て替えると旦那から聞きました。そんなにお金があるならわが家の住宅資金を少しぐらい援助してくれてもいいのに、とモヤモヤします』
よく考えて！むしろラッキー義両親
『グイグイこられるよりマシだし、旅行に誘われなくてラッキー』
『「今から行くわね！」ってグイグイきてほしかったってこと？』
『私は義両親に誘われたくない。義母と旅行したこともあるけれど、実親と行くほうが楽しかった。気をつかうし、休まらない』
都合を無視して突然くるパターンを考えたら、距離を取られたほうがいい、と考えるママは少なくない様子。投稿者さんは旅行に誘われないことを残念に感じているようでしたが、投稿者さんは義家族と一緒に旅行をしたいくらい仲がいいのでしょうか。もしそうだとしたら、それでも誘われない理由とは……？
義両親から距離を置かれるのはなぜ？
『義両親のお金は義両親のもので、お金の使い道も義両親が決めること。人のお金を当てにするのはやめよう』
『あなたが義両親から遠巻きにされている理由が一番下の1行に凝縮されてて、それを普段からひしひしと感じ取っているからだと思うよ』
『お金を出してもらったら最低限の恩は返さないといけない。あなたは返す気がないでしょ？ だから誘われないんだよ』
義両親のお金をどう使うかはもちろん義両親が決めることです。投稿者さんは「住宅資金を援助してくれないことにモヤモヤする」とのことでしたが、そもそも義両親とは別の家庭を築いています。支援を期待してモヤモヤするのはお門違いともいえそうです。また、「お金を出してもらって当たり前」という空気が日頃から滲み出ているのでは……との声もありました。これを機に過去の行いを振り返ってみてはいかがでしょうか。
将来は介護しなくて済むかも
『実娘の子どものほうが可愛いんだろうね。旦那さんしか旅行に誘われない時点で察し』
『義両親にとっての「家族」をきっちり線引きしているなら、何かあったときは義実家内で対応してもらおう。介護の話が出てきても実子でやってくださいと主張できるよ』
『お金を出してもらうと口も出されるので、今の距離感が絶対にいい。でも旦那には、「義両親は家族の線をきっちり引いているのだから、私は将来介護とかしないよ。今あなたが息子モードで楽しんでいる分、自分で親孝行してね」って折を見て伝える』
義両親側が家族の境界線を引いているため、投稿者さんもそれなりの対応でいい場合もあるかもしれません。将来のことを考えると、その姿勢は投稿者さんたち家族にとってもありがたいこと、とも取れそうです。
今回の投稿では投稿者さんの態度の指摘や、距離があることでのメリットについてのコメントが目立ちました。もし本当に義両親と旅行に行きたいのであれば、投稿者さんが旅行に誘う選択肢もあるかもしれません。義両親のお金の使い方については、投稿者さんが口出しすることではないのでしょうし、義両親の考え方を尊重すべきです。投稿者さんもきちんと線引きをすることで、余計なモヤモヤを生まずに済むのではないでしょうか。