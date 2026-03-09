2月28日、突如、自身のXを削除し、心配を集めていた女優・山本舞香。3月7日には、山本が体調不良でドラマを降板していたことが「ピンズバNEWS」に報じられている。

山本がXを削除する2日前には、夫・Hiroが所属するロックバンド「MY FIRST STORY」が、無期限活動休止を報告。夫婦そろって、不穏な動向が続いている。

「マイファスは2月26日、公式SNSで《各メンバーが自分自身と向き合う時間を持ち、一度立ち止まり、充電期間としてMY FIRST STORYとしてのバンド活動を休止する事を決断致しました》と、活動休止を発表しました。ボーカルのHiroさんは、2025年夏あたりから喉の不調を繰り返し、やむなくライブを中止したこともあったため、バンドとして、一度、仕切り直しをはかるつもりなのでしょう。

しかし、納得しきれないファンから、Hiroさんの妻である山本さんに、心ない声が届いたのかもしれません。活動休止発表から2日後、山本さんは突如、Xを更新し、《憶測での発信は控えていただきたいです。私も人間なので。ちゃんと傷つきます。X辞めます》とつづったのち、アカウントを削除してしまったんです」（芸能担当記者）

その後、山本側の“不調”も明らかに。3月7日配信の『ピンズバNEWS』では、山本が2025年から体調不良に陥っており、10月期の主演予定だったドラマ『死ぬまでバズってろ!!』（毎日放送）を降板していたことが報じられている。すでに撮影に入っていたが、突如、降板の申し入れがあり、与田祐希が代役として投入された経緯があったという。

13歳で芸能界デビューし、現在に至るまで、女優としてのキャリアを駆け抜けてきた山本。Hiroもまた、森進一と森昌子の三男、そしてONE OK ROCK・Takaの弟というプレッシャーのなか、音楽の道を邁進してきた。

だが、状況を見るに、夫婦ともに“限界”を迎えていたのかもしれない。ある芸能プロ関係者は、山本とHiroが立てていたという“計画”について、本誌「SmartFLASH」に明かしている。

「じつは、マイファスの活動休止が現実味を帯びてきたころから、『休止を機に、夫婦で海外移住を計画しているのではないか』という噂が広まりました。移住先の第一候補として名前があがったのは、ハワイです」

だが、Hiroの疲弊や、ハワイには日本人が多すぎる、といった事情から、計画は現在一時、中断しているという。

「円安も進んでいるなか、いきなりハードルの高い海外へ移住する前に、まずは日本の離島への移住、あるいは長期滞在を検討しているという話が出ています。最初から家を購入するのではなく、別荘のように借りて住む、という気軽なスタイルも想定しているようです」（同前）

活動休止を告げるメッセージのなか、「いつか戻って来る日まで」ともつづっていたHiro。それぞれ心身を休め、元気に復活してほしいものだが……。