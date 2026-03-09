この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「てぃもねた」が「【一触即発】在日ドイツ人が生活危機に瀕した物語」と題した動画を公開しました。動画では、在留資格の更新手続きが遅れたことで、日本での生活が危機に瀕した実体験を語っています。



てぃもねた氏は、ワーキングホリデーでの来日後、日本企業に就職し5年間の就労ビザを取得。その後、日本人女性との結婚を機に、就労制限のない「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更しました。しかし、これにより在留期間は5年から1年へと短縮されたといいます。



1年後の更新手続きは、期限の3ヶ月前から早めに申請したものの、審査には想定以上の時間がかかりました。在留カードには、更新申請中は有効期限から2ヶ月間滞在が延長される特例措置のスタンプが押されましたが、それでも結果は届かなかったそうです。てぃもねた氏は、審査状況を入管に問い合わせても「審査中です」との回答しか得られず、不安な日々を過ごしたと振り返ります。



さらに、在留カードの有効期限が切れたことで、それに紐づくマイナンバーカードも失効。マイナポータルを使ったオンラインでの行政手続きや、コンビニでの住民票発行などができなくなり、生活に支障が出たと語ります。最終的に、延長された期限が切れる寸前のタイミングで更新許可のハガキが届き、事なきを得ました。



この経験から、てぃもねた氏は在留資格の管理の重要性を訴えています。日本で生活する外国人にとって、ビザ更新の手続きやそれに伴う影響について考えさせられる内容です。