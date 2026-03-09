プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年3月8日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の1次ラウンドを分析し、「このままでは厳しい」と指摘した。

「豪州戦のミスは、頭を整理したらおそらく出ないミス」

1次ラウンド・グループCの日本は、台湾との初戦を13−0のコールド勝ちを収め、続く韓国戦を8−6で勝利した。オーストラリアとの第3戦は、序盤、打線が苦しみながらも、7回に主砲・吉田正尚外野手（レッドソックス、32）の逆転2ランが飛び出し、4−3で逃げ切った。

日本は10日のチェコ戦を待たずに3戦全勝でプールCの1位通過が決定した。日本は、15日に米フロリダ州マイアミで行われる準々決勝で、プールDの2位チームと対戦する。

高木氏は1次ラウンドの3試合を振り返り、「このままでは準々決勝は厳しいと思う」とし、その理由に言及した。

「なぜかというと、村上（宗隆）、岡本（和真）の状態がもう少し上がってこないと、厳しいと思う。近藤（健介）もそう。（準々決勝が行われる）アメリカに行ってどのような調整をするか。ここら辺が、井端（弘和）監督の頭の痛いところかな」

26年シーズンから大リーグに挑戦する村上宗隆内野手（ホワイトソックス、26）と岡本和真内野手（ブルージェイズ、29）は、今大会、本調子ではない。

村上は3試合に出場して10打数2安打2三振。岡本は10打数1安打2三振と、不調にあえいでいる。主砲の不振に加え、主力の近藤健介外野手（ソフトバンク、32）が、3試合に出場していまだ無安打と苦しんでいる。

高木氏は、米国での決勝ラウンドに向け、「今日（オーストラリア戦）はミスが出た。今日出たミスというのは、おそらく準々決勝、準決勝、決勝で出たら、確実に負けるようなミス。そこらへんは、もう1度頭を整理して。今日のミスは、頭を整理したらおそらく出ないミス」とし、具体的なミスを指摘した。

「牧は目一杯のリードを取る必要はなかった」

「牧（秀悟）でいうと、（打者が）大谷（翔平）だったら外野が下がっているのだから、そんなに目一杯のリードを取る必要はなかった。それと、（捕手の）若月（健矢）は（3塁に球を）投げたけど、あれは投げても完全にセーフだった。だから（投げるのを）やめるという勇気も必要だった」

オーストラリア戦のミスは、日本の4回の攻撃と、6回の守備だ。

0−0で迎えた4回。2死満塁のチャンスに大谷翔平選手（ドジャース、31）が打席に立った。一打先制の場面で、2塁走者の牧秀悟内野手（DeNA、27）が牽制アウトに。牧がリードを広く取ったため、捕手が2塁に送球して刺した。

6回の守備では、1死2塁の場面で、2塁走者が盗塁を試みた。若月健矢捕手（オリックス、30）は、3塁に送球したが、これがショート寄りに逸れ、サードの岡本が捕球できず。走者はホームに生還し、オーストラリアが1点を先制した。

日本は、10日のチェコ戦が1次ラウンド最終戦となる。高木氏は「これから準々決勝、準決勝、決勝という厳しい戦いが続くので、集中力を高めて頑張ってほしい」とエールを送った。