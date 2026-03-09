首位通過の侍ジャパン 1次リーグ全勝突破へ！全員野球でニュースター生まれるか！？【WBC】

＜2026年3月10日（火）2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 東京プール presented by ディップ 侍ジャパン 対 チェコ ＠東京ドーム＞

2度目のWBC連覇に向けて、破竹の3連勝を記録した侍ジャパン。プールC最終戦となる第4戦はチェコ代表と対戦する。

すでにプールC1位通過を決めているため、井端弘和監督（50）は「まだ試合に出ていない、打席に立っていない選手もいるので、そういうのを踏まえてこれからコーチと考えようと思う」と語ったように、ここまで3戦とは違うメンバーを揃えてくることが予想される。

ちなみに、ここまで3戦で登板がなかったのは金丸夢斗（23）と高橋宏斗（23）。打者では中村悠平（35）、小園海斗（25）、そして周東佑京（30）がまだ打席に立っていない。

高橋、中村、周東は前回大会でも活躍し、小園、金丸は昨季飛躍を遂げ、未来の侍ジャパンの中心を担う存在。仮にスタメンに名を連ねても華麗なプレーを見せてくれるだろう。

その中で先発を予定しているのが高橋。前回大会では決勝のアメリカ戦に3番手として登板。

2安打を打たれるもトラウト、ゴールドシュミットから三振を奪い、さらに昨季の本塁打王であるシュワーバーをセンターフライに打ち取り無失点で切り抜けた。

最速158キロのストレートとキレのあるスプリットはあの千賀滉大とも比較されるほど。この試合でも高橋が奪三振ショーを見せるか注目だ。

一方のチェコ代表のキーマンは「チェコのジャッジ」という異名を持つフルプ（29）。文字通りにパワーが売りの大砲だけに東京ドームで爆発なるか。

侍ジャパンの総力戦ともなりそうなこのゲーム、10日の19時からプレーボールを予定している。





1次ラウンド

■Pool A

キューバ（2勝0敗）

パナマ（0勝2敗）

プエルトリコ（2勝0敗）

カナダ（1勝0敗）

コロンビア：（0勝3敗）

■Pool B

メキシコ（2勝0敗）

アメリカ（2勝0敗）

イタリア（2勝0敗）

イギリス（0勝3敗）

ブラジル（0勝3敗）

■Pool C

日本（3勝0敗）

韓国（1勝2敗）

台湾（2勝2敗）

オーストラリア（2勝1敗）

チェコ（0勝3敗）

チェコ

■Pool D

ベネズエラ（2勝0敗）

オランダ（1勝2敗）

ドミニカ共和国（2勝0敗）

イスラエル（0勝1敗）

ニカラグア（0勝2敗）





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？

【グループリーグ表】2026 WORLD BASEBALL CLASSIC

ロバーツ監督 「ヤマモトはロボットかもしれない」山本由伸はアメリカでもすでに伝説となりつつある