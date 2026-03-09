首位通過の侍ジャパン 1次リーグ全勝突破へ！全員野球でニュースター生まれるか！？【WBC】
＜2026年3月10日（火）2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 東京プール presented by ディップ 侍ジャパン 対 チェコ ＠東京ドーム＞
2度目のWBC連覇に向けて、破竹の3連勝を記録した侍ジャパン。プールC最終戦となる第4戦はチェコ代表と対戦する。
すでにプールC1位通過を決めているため、井端弘和監督（50）は「まだ試合に出ていない、打席に立っていない選手もいるので、そういうのを踏まえてこれからコーチと考えようと思う」と語ったように、ここまで3戦とは違うメンバーを揃えてくることが予想される。
ちなみに、ここまで3戦で登板がなかったのは金丸夢斗（23）と高橋宏斗（23）。打者では中村悠平（35）、小園海斗（25）、そして周東佑京（30）がまだ打席に立っていない。
高橋、中村、周東は前回大会でも活躍し、小園、金丸は昨季飛躍を遂げ、未来の侍ジャパンの中心を担う存在。仮にスタメンに名を連ねても華麗なプレーを見せてくれるだろう。
その中で先発を予定しているのが高橋。前回大会では決勝のアメリカ戦に3番手として登板。
2安打を打たれるもトラウト、ゴールドシュミットから三振を奪い、さらに昨季の本塁打王であるシュワーバーをセンターフライに打ち取り無失点で切り抜けた。
最速158キロのストレートとキレのあるスプリットはあの千賀滉大とも比較されるほど。この試合でも高橋が奪三振ショーを見せるか注目だ。
一方のチェコ代表のキーマンは「チェコのジャッジ」という異名を持つフルプ（29）。文字通りにパワーが売りの大砲だけに東京ドームで爆発なるか。
侍ジャパンの総力戦ともなりそうなこのゲーム、10日の19時からプレーボールを予定している。
1次ラウンド
■Pool A
キューバ（2勝0敗）
パナマ（0勝2敗）
プエルトリコ（2勝0敗）
カナダ（1勝0敗）
コロンビア：（0勝3敗）
■Pool B
メキシコ（2勝0敗）
アメリカ（2勝0敗）
イタリア（2勝0敗）
イギリス（0勝3敗）
ブラジル（0勝3敗）
■Pool C
日本（3勝0敗）
韓国（1勝2敗）
台湾（2勝2敗）
オーストラリア（2勝1敗）
チェコ（0勝3敗）
チェコ
■Pool D
ベネズエラ（2勝0敗）
オランダ（1勝2敗）
ドミニカ共和国（2勝0敗）
イスラエル（0勝1敗）
ニカラグア（0勝2敗）
【グループリーグ表】2026 WORLD BASEBALL CLASSIC
