ベリーグッドマン、メジャーデビュー10周年企画として毎月セルフカバー楽曲リリース決定
ベリーグッドマンが、メジャーデビュー10周年記念日となる本日に、アニバーサリー企画として4月から1年にわたり毎月セルフカバー楽曲を配信リリースすることを発表した。あわせて、第1弾楽曲となる「ライオン (Major Debut 10th Anniversary Ver.)」が4月1日に配信リリースされることも明らかとなった。
「ライオン」は2016年にリリースされ、ベリーグッドマンの応援歌の中でも多くのリスナーに親しまれてきた楽曲のひとつ。今回の企画の第1弾として、新たなアレンジでどのように生まれ変わるのか、ぜひチェックしていただきたい。
また本日20時には、最新アルバム『SING SING SING X』から、収録曲「Good Luck!」のMVプレミア公開が決定している。
◾️『SING SING SING X』
2026年2月11日（水・祝）リリース
配信：https://teppan.lnk.to/singsingsingx
・クラウン徳間ショップ限定盤（CD + グッズ）
CRZP-60／￥5,000（税込）
・通常盤（CD）
CRCP-40715／￥3,000（税込)
▼収録内容 ※全形態共通
M1. Intro〜お久しぶりです〜
M2. Good Luck!
M3. チョベリグ３
M4. Black Coffee
M5. One more time
M6. 何度も
M7. 黎明
M8. パーティーモンスター
M9. I’m home
M10. コウノトリ
▼グッズ ※クラウン徳間ショップ限定盤のみ
“これからも同じ時を刻もう”撮り下ろし卓上カレンダー（2026年4月始まり）
メンバー名札ステッカー
◾️＜メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン “Party Monster” TOUR 2026 〜応援歌もやるよ〜＞
2026年
5/9（土）大阪・東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール
5/23（土）宮城・SENDAI GIGS
5/24（日）福島・郡山Hip Shot Japan
5/30（土）岡山・倉敷市芸文館
5/31（日）香川・レクザムホール(香川県県民ホール)小ホール
6/6（土）鹿児島・鹿児島ＣＡＰＡＲＶＯ
6/7（日）宮崎・宮崎FLOOR
6/13（土）神奈川・横浜BAYSIS
6/14（日）千葉・柏PALOOZA
6/20（土）静岡・静岡グランシップ中ホール・大地
6/21（日）茨城・取手市民会館
6/27（土）愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂
6/28（日）広島・広島JMSアステールプラザ 大ホール
7/4（土）熊本・熊本城ホール シビックホール
7/5（日）福岡・福岡国際会議場メインホール
7/11（土）大阪・NHK大阪ホール
7/12（土）大阪・NHK大阪ホール
7/18（土）京都・文化パルク城陽 プラムホール
7/19（日）奈良・なら100年会館 大ホール
8/1（土）北海道・札幌ペニーレーン24
8/2（日）北海道・旭川CASINO DRIVE
8/8（土）山梨・甲府CONVICTION
8/9（日）長野・長野CLUB JUNK BOX
8/15（土）兵庫・神戸国際会館こくさいホール
8/16（日）石川・金沢市文化ホール
8/23（日）東京・LINE CUBE SHIBUYA
9/13（日）沖縄・パレット市民劇場
詳細：https://berrygoodman.com/contents/1042850