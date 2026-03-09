◾️『SING SING SING X』

2026年2月11日（水・祝）リリース

配信：https://teppan.lnk.to/singsingsingx

・クラウン徳間ショップ限定盤（CD + グッズ）

CRZP-60／￥5,000（税込）

・通常盤（CD）

CRCP-40715／￥3,000（税込)

▼収録内容 ※全形態共通

M1. Intro〜お久しぶりです〜

M2. Good Luck!

M3. チョベリグ３

M4. Black Coffee

M5. One more time

M6. 何度も

M7. 黎明

M8. パーティーモンスター

M9. I’m home

M10. コウノトリ

▼グッズ ※クラウン徳間ショップ限定盤のみ

“これからも同じ時を刻もう”撮り下ろし卓上カレンダー（2026年4月始まり）

メンバー名札ステッカー