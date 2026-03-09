フジ10年ぶり新音楽番組「STAR」総合演出家、入社3年目でMC抜擢・上垣皓太朗アナの魅力語る「自分の言葉で語れる」【フジテレビ改編説明会】
【モデルプレス＝2026/03/09】フジテレビは2026年3月9日、同局にて「フジテレビ4月編成説明会」を実施。4月16日よりレギュラー放送される同局10年ぶりの新音楽番組『STAR』（毎週木曜19時〜20時）について、同番組の総合演出を手掛ける浜崎綾氏が、番組の見どころやMCを務める上垣皓太朗アナウンサーの魅力を語った。
浜崎氏は同番組について「音楽は時代を移す鏡であり、音楽番組は時代を記録する使命があります。時代の熱狂を記録できる番組でありたいと思っています」とコメント。4月で入社3年目を迎えるタイミングでMCを務める上垣アナウンサーについては、「上垣さんは自分の言葉で語れるアナウンサーです。楽曲やアーティストから自分が何を感じたのか、上垣さんの言葉で表現していく場面を作っていきたい」と期待を寄せた。また、「FNS歌謡祭」の音楽班と「めざましテレビ」のエンタメチームがタッグを組むのは同局としても「初のスタッフ体制」だといい、「『FNS歌謡祭』の映像表現と『めざましテレビ』の即時性の両方を使い、番組を観たら今のエンタメがすべて分かるという番組にしたい」と語った。
4月期の改編テーマは「FUJI FUTURE UPDATE」。エンターテインメントの境界線が消え、いつでもどこでも好きなコンテンツと出会える時代に、フジテレビは「テレビ」という枠を超え、ボーダレスに新しい体験を届けるコンテンツカンパニーへと進化していく。また、コンテンツ戦略として「ヒートMAX」を掲げ、人の心を動かす「熱」を真ん中に置いたコンテンツづくりに挑戦していく。なお、4月期改編率は、全日で24.2％、ゴールデンで37.1%、プライムで40.6％となった。（modelpress編集部）
