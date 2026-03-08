最新距離計を会場で触って比べる3日間！ショットナビ「ジャパンゴルフフェア2026出展体験」

この記事のポイント 開催は3月6日〜8日で、時間は10:00〜18:00、最終日は17:00までです会場はパシフィコ横浜 展示ホールで、ショットナビのブース番号は4-3です有機EL搭載の「ベリックス」を含むGPSウォッチとレーザー距離計を展示します公式ライン友だち追加で、会場抽選のプレゼント企画に参加できます 開催は3月6日〜8日で、時間は10:00〜18:00、最終日は17:00までです会場はパシフィコ横浜 展示ホールで、ショットナビのブース番号は4-3です有機EL搭載の「ベリックス」を含むGPSウォッチとレーザー距離計を展示します公式ライン友だち追加で、会場抽選のプレゼント企画に参加できます

ショットナビが3月6日〜8日、パシフィコ横浜で開かれるジャパンゴルフフェア2026に出展します！

会場では最新の距離計測器を実機で触れながら、画面の見え方や操作の流れをその場で比べられます。

買い替えや初導入を考えているゴルファーにとって、3日間で情報をまとめて確認できる機会です。

ジャパンゴルフフェア2026で確認したいショットナビ最新距離計測器

会期：3月6日(金)〜3月8日(日)会場：パシフィコ横浜 展示ホール

ショットナビは、日本全国のゴルフ場に対応するGPS距離計測器を2008年から展開してきたゴルフ計測ブランドです。

ジャパンゴルフフェアは、クラブやアパレルだけでなく計測機器や周辺サービスも集まる国内有数のゴルフ総合展示会です。

今回は腕時計型とハンディ型の両方を横断して、ラウンド中に使う距離計測の選択肢を一度に比較できる展示内容になっています。

会場で迷わない出展日程・場所・ブース番号

ブース番号：4-3開場時間：10:00〜18:00最終日終了：17:00

会場入りしたら、まず展示ホール内のブース4-3を目印にすると移動がスムーズです。

最終日は終了が1時間早いので、体験目的の来場なら初日か2日目の来場計画が取りやすくなります。

短時間滞在でも見たい機種を先に決めて回ると、比較したい項目を漏れなく確認できます。

ベリックスを軸にしたGPS・レーザー最新機の体験ポイント

体験内容：実機操作、視認性確認、使用感確認

展示機種：ベリックス、GPSウォッチ最新モデル、レーザー距離計最新モデル。

今回の目玉のひとつは、ショットナビ初の有機ELディスプレイを搭載した「ベリックス」です。

腕時計型はショット前の確認動作が多い機器なので、文字と距離表示の見え方を実機で確かめる価値があります。

レーザー距離計とGPSウォッチを同じ場で比べると、普段のプレースタイルに合う計測方法を選びやすくなります。

購買前に操作の手順を体で覚えられる点も、会場体験ならではのメリットです。

ピンポジション連携を含むプレー支援システムの全体像

連携先：テクノクラフト製カートナビ活用情報：ピンポジションデータ紹介範囲：サービス展開とシステム構想

展示では距離計そのものだけでなく、カートナビ連携まで含めた運用の全体像も案内されます。

テクノクラフトのカートナビが持つピンポジションデータをどう活用するかまで見えると、1打ごとの判断精度を高める導入イメージを持ちやすくなります。

機器単体の性能比較に加えて、ラウンド全体の情報連携を軸に検討したい人に向いた内容です。

ライン友だち登録キャンペーンで得られる来場メリット

対象：ショットナビ公式ライン友だち追加済みの来場者実施場所：会場内ショットナビブース内容：抽選によるプレゼント企画

ブース体験とあわせて、会場限定の抽選企画にも参加できるのが今回の来場特典です。

参加条件は公式ラインの友だち追加なので、当日の流れを短くしたい場合は来場前の準備が便利です。

機器体験に加えて抽選参加の機会もあるため、比較検討の時間を楽しみに変えやすい3日間です。

腕時計型とレーザー型を同じ場で触れるので、買ってからのギャップを減らしながら選べます。

会場情報と体験内容を先に押さえておけば、限られた滞在時間でも確認したい項目に集中できます。

ラウンド中の距離確認をもっと自分に合った形へ整えたい人に、今回の出展は実用的な比較機会になります。

ショットナビ出展情報の紹介でした。

よくある質問

Q. ジャパンゴルフフェア2026で確認したいショットナビ最新距離計測器の開催期間はいつですか？

会期は3月6日(金)〜3月8日(日)です。

Q. ジャパンゴルフフェア2026で確認したいショットナビ最新距離計測器の開催場所はどこですか？

会場はパシフィコ横浜 展示ホールです。





