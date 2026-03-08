送別会のプレゼントの相場とマナー

送別会のプレゼントを選ぶ際には、相場やマナーを押さえておくことが大切。適切な予算設定や渡し方を知ることで、相手にさらに喜んでもらえる贈り物ができます。ここでは送別会で贈るプレゼントに関する基本的なマナーについて解説します。

送別会のプレゼントの予算相場

送別会のプレゼントの予算相場は、贈る相手との関係性によって変わります。

個人で贈る場合、同僚や部下へは3000〜5000円程度が一般的。上司や目上の方へは、5000円〜1万円程度を目安にするといいでしょう。

連名で贈る場合は、ひとりあたり500〜1000円程度を集めます。全体で3000円〜1万円程度のプレゼントを用意するケースが多く見られます。

アルバイト先など比較的カジュアルな関係性では、2000円以下のプチギフトでも問題ありません。

個別と連名の判断基準

送別会用のプレゼントを個別で贈るか連名で贈るかは、関係性と予算で判断します。特にお世話になった上司や親しい同僚には、個別でプレゼントを贈ると気持ちが伝わりやすくなります。複数人で送り出す場合や予算を抑えたい場合は、連名でプレゼントを用意する方法が適しています。

連名の場合は、ひとりあたりの予算負担が少なく済み、豪華なプレゼントを贈ることができます。個別と連名の両方を組み合わせてもOKです。

送別会でプレゼントを渡すタイミング

送別会のために準備したプレゼントを渡すタイミングは、送別会の終盤がおすすめ。送別会の冒頭で渡すと、もらった方がその後プレゼントの管理に困ることがあります。歓談が落ち着いた頃や、締めのあいさつの前後に渡すとスマートです。

大きなプレゼントや花束などは、帰り際に渡すことで相手の負担を減らせます。個別でプレゼントを渡す場合は、送別会後に改めて時間を作ることもひとつの方法です。

熨斗（のし）の必要性

送別会で贈るプレゼントに熨斗（のし）をつけるかは、相手の立場や退職理由にあわせて判断しましょう。

役職者や定年退職者など目上の方へ贈る場合は、熨斗をつけることで丁寧な印象を与えられます。水引は紅白蝶結びが基本です。

表書きは退職理由や相手への配慮で使い分けます。目上の方には「おはなむけ」「御祝」「御退職祝」が適しています。目下の方へは「御礼」「感謝」「御餞別」を使用します。

下段には贈り主の名前を書き入れるのがマナーですが、同僚などへのカジュアルな場合は、ラッピングのみでも問題ありません。

避けた方がいいNGな送別会のプレゼント

送別会のプレゼントには、避けた方がいいアイテムがいくつかあります。縁起や意味合いを考慮して、相手に不快感を与えない贈り物を選びましょう。

下記に注意が必要なアイテムとその理由をまとめているので参考にしてくださいね。

アイテム

避けた方がいい理由

ハンカチ

「手巾（てぎれ）」と読めることから、別れや縁切りを連想させる

刃物類

（包丁・ハサミ・ナイフ）

「縁を切る」という意味合いがあり、送別の場面ではおすすめできない

櫛（くし）

「苦」や「死」を連想させる語呂合わせのため縁起が悪い

現金・商品券

目上の方に贈ると「生活に困っている」と受け取られる可能性があり、失礼にあたる場合がある

靴・靴下・スリッパ

「踏みつける」という意味に捉えられ、目上の方へは特に注意した方がいい

時計

「勤勉であれ」という意味があり、上司や目上の方へは失礼にあたる場合も

筆記用具

「もっと勉強しなさい」という意味に取られる可能性がある

4個・9個のセット商品

「死」や「苦」を連想させる数字のため縁起が悪い

香水・化粧品

「もっとおしゃれをしなさい」という意味に捉えられる場合がある

お茶

弔事に使われることが多く、送別の場面では避けた方が無難

※表は左右にスクロールできます

ただし、これらのアイテムでも相手が明確に希望している場合や、職場の慣習によっては問題ない場合もあります。相手の立場や好きなもの、状況を考えて、喜ばれるプレゼントを選んでくださいね。

送別会のプレゼントは予算に応じて選ぶことで、無理なく適切な贈り物ができます。予算別に喜ばれるアイテムを押さえておくと、プレゼント選びがスムーズに。ここでは予算別に、送別会で贈るおすすめのプレゼントをご紹介します。

2000円以下

2000円以下の予算で選べる送別会のプレゼントは、気軽に受け取れるプチギフトが適しています。

●個包装のお菓子・焼き菓子

●ブランドチョコレート

●入浴剤セット

●ハンドクリーム

●ドリップコーヒーセット

●紅茶・ハーブティー

●ミニタオル

●ボディケア用品

●アロマキャンドル

●プチフラワーギフト

3000円前後

3000円前後の予算で選べる送別会のプレゼントは、少し特別感のあるアイテムが中心です。

●ブランドタオル（今治タオルなど）

●花束

●プリザーブドフラワー

●ソープフラワー

●コーヒー・紅茶ギフトセット

●高級お菓子詰め合わせ

●ハーバリウム

●ミニ観葉植物

●フレグランスミスト

●バスギフトセット

●ルームフレグランス

●タオルハンカチセット

●レザー小物（コインケースなど）

5000円前後

5000円の予算で選べる送別会のプレゼントは、より質の高いアイテムが揃っています。

●カタログギフト

●日本酒・焼酎

●ワイン

●シャンパン

●アロマディフューザー

●高級入浴剤セット

●ブランドマグカップ

●タンブラー

●フォトフレーム

●デジタルフォトフレーム

●名入れグラス

●USBメモリ

●ブックカバー

●パスポートケース

●トラベルポーチ

5000円以上

5000円以上の予算で選べる送別会のプレゼントは、特別感のある豪華なアイテムが中心です。

●高級ブランドマグカップ

●名入れタンブラー

●ビジネスバッグ

●革製システム手帳

●レストラン食事券

●ホテル宿泊券

●温泉旅行券

●高級カタログギフト

●デスクライト

●コーヒーメーカー

●電動歯ブラシ

●マッサージ機器

●高級ワインセット

●名入れシャンパン

●加湿器

●空気清浄機

【女性向け】年代別！ 送別会で贈るプレゼント

年代によって好みやライフスタイルが異なるため、送別会で女性に贈るプレゼントも悩むもの。相手の年代に合わせたアイテムを選ぶことで、より喜ばれるプレゼントを贈れます。ここでは年代別に、女性におすすめの送別会で贈るプレゼントをご紹介します。

20代女性

20代女性に送別会で贈るプレゼントとしては、トレンド感のあるアイテムや日常使いしやすいものが喜ばれます。

●リップ・グロス

●ネイルケアセット

●フレグランスミスト

●ヘアケアセット

●おしゃれなマグカップ

●紅茶・ハーブティーセット

●アロマキャンドル

●トレンドスイーツ

●ブランドチョコレート

●トートバッグ

●ポーチ

●ミラー

30代女性

30代女性に送別会で贈るプレゼントとしては、品質を重視したアイテムやリラックスグッズが人気です。

●オールインワンスキンケア

●リップケアセット

●バスソルト

●ルームフレグランス

●スペシャルティコーヒー

●花束

●観葉植物

●カタログギフト

●ストール

●エコバッグ

40代女性

40代女性には、上質で長く使えるアイテムが喜ばれます。

●化粧品・美容グッズ

●今治タオルギフト

●ブランドタオルセット

●コーヒーメーカー

●胡蝶蘭

●老舗の和菓子

●ワイン

●シャンパン

●レザーブックカバー

●革製小物

●フォトフレーム

50代女性

50代女性には、上品で実用的なアイテムがおすすめ。

●プレミアムスキンケアセット

●ブランドハンドクリームセット

●今治タオルセット（木箱入り）

●ティーカップセット

●茶葉ギフトセット

●有名店の和菓子

●有名店の洋菓子

●日本酒

●カシミヤストール

●ブランケット

【男性向け】年代別！ 送別会で贈るプレゼント

男性も、年代によって好みやライフスタイルが異なります。相手の年代や好みに合わせたアイテムを選んで、さらに喜んでもらいましょう。ここでは年代別に、男性におすすめの送別会で贈るプレゼントをご紹介します。

20代男性

20代男性には、実用的でトレンド感のあるアイテムが喜ばれます。

●タンブラー

●ドリップコーヒーセット

●スポーツタオル

●ボディケア用品

●ビジネスソックス

●モバイルバッテリー

●USBメモリ

●デスク整理グッズ

●トレンドスイーツ

●クラフトビール

●ブランドチョコレート

●パスポートケース

●トラベルポーチ

30代男性

30代男性には、品質と実用性を兼ね備えたアイテムが人気です。

●コーヒーメーカー

●スペシャルティコーヒー

●ブランドタオルセット

●メンズスキンケアセット

●レザーコインケース

●パスポートケース

●ブックカバー

●デスクライト

●ワイン

●日本酒

●焼酎

●カタログギフト

●ビジネスリュック

40代男性

40代男性に送別会で贈るプレゼントとしては、上質で長く使えるアイテムが喜ばれます。

●エスプレッソマシン

●高級コーヒー豆セット

●今治タオルギフト

●レザーキーケース

●デスクオーガナイザー

●プレミアムワイン

●日本酒飲み比べセット

●ウイスキー

●名酒ギフトセット

●レストラン食事券

●マッサージ機器

50代男性

50代男性には、上品で趣のあるアイテムが好まれます。

●茶葉ギフトセット

●今治タオルセット（木箱入り）

●レザー小物セット

●ブランドマグカップセット

●焼酎プレミアムギフト

●日本酒セット

●ウイスキーギフト

●温泉旅行券

●ホテル宿泊券

●カシミヤマフラー

●ブランケット

送別会で贈るプレゼントは、シーンによって適したアイテムが異なります。相手の状況に合わせたプレゼントを選ぶことで、より気持ちが伝わります。ここではシーン別におすすめの、送別会で贈るプレゼントをご紹介します。

退職・転職

退職・転職する方への送別会で贈るプレゼントは、新しい門出を祝う華やかなアイテムが適しています。

●花束

●プリザーブドフラワー

●胡蝶蘭

●シャンパン

●レストラン食事券

●温泉旅行券

●ホテル宿泊券

●フォトフレーム

●デジタルフォトフレーム

●寄せ書きアルバム

●メッセージ入りギフト

異動・転勤

異動・転勤する方への送別会で贈るプレゼントは、新天地でも使える実用的なアイテムが喜ばれます。

●ドリップコーヒーセット

●お菓子詰め合わせ

●パスポートケース

●トラベルポーチ

●ビジネスリュック

●デスク整理グッズ

●USBメモリ

●モバイルバッテリー

●ハンドクリーム

●入浴剤セット

寿退社

寿退社する方への送別会で贈るプレゼントは、新生活を応援する華やかで実用的なアイテムが適しています。

●ソープフラワー

●観葉植物

●ティーカップセット

●コーヒーメーカー

●スキンケアセット

●入浴剤ギフトセット

●アロマディフューザー

●ルームフレグランス

●ブランケット

●エプロン

●キッチン雑貨

上司へ贈る場合

上司への送別会で贈るプレゼントは、感謝の気持ちが伝わる上質なアイテムを選ぶことが大切です。

●カタログギフト

●今治タオルギフト（木箱入り）

●ブランドマグカップセット

●ワイン

●日本酒

●焼酎

●ウイスキー

●高級コーヒーギフト

●高級紅茶ギフト

●老舗の和菓子

●レザー小物セット

●名入れギフト

送別会で贈るプレゼントは、相手の年代や性別、シーンに合わせて選ぶことが大切です。予算相場を押さえ、適切なマナーを守ることで、感謝の気持ちが伝わります。

NGアイテムを避け、相手に喜んでもらえるプレゼントを選びましょう。個別で贈るか連名で贈るかは、関係性と予算で判断します。

送別会で贈るプレゼント選びに迷ったときは、カタログギフトや花束など、定番のアイテムを選ぶと失敗が少なくなります。相手の新しい門出を祝う気持ちを込めて、心に残るプレゼントを贈りましょう。

