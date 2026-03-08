「GT-R」が軽より安い？ 中古サイト掲載の1台に驚きの声

日産「GT-R」といえば、高性能スポーツカーの象徴として知られる一台です。そのGT-Rが海外の中古車サイトに予想外の価格で掲載され、仕様とのギャップも相まってユーザーの間で話題になっています。

GT-Rは、日産が代表する高性能スポーツカーとして長く支持されてきたモデルです。

【画像】超カッコいい！ これが日産「“ニセ”GT-R」です！ 画像で見る（70枚）

登場時には、高額な欧州スーパーカーに匹敵する加速性能を、約3分の1の価格（当初777万円〜）で実現した点が大きな話題となりました。

2007年のデビュー時には、3.8リッターV6ツインターボが480ps／588Nmを発生し、そのパフォーマンスは国内外で高い評価を獲得。 最高速度は300km／hを超え、「手の届くスーパーカー」として注目されました。

その後も改良が続けられ、2025年モデルでは標準仕様で570ps／637Nm、「NISMO」では600ps／652Nmに到達。

性能向上に伴い価格帯も上昇し、現在は1443万3000円〜3061万3000円というレンジになっています。中古市場でも高値傾向が続いており、依然として人気の高いモデルです。

そんなGT-Rとは対照的な相場から大きく外れた1台が、海外の中古車サイトに掲載され、SNSで注目を集めています。

出品者はクロアチア南部ドゥブロヴニクのユーザーで、掲載写真にはGT-Rを思わせる外観が写っていますが、実車よりひと回り小さく、内装にも違和感が見られます。

スペックを見ると最高出力163ps、さらにGT-Rには存在しない6速MTを搭載しており、この車両がレプリカであることが分かります。

ベースとなっているのは、1998〜2002年に欧州フォードが販売したクーペ「クーガー」。

全長4699mm×全幅1769mm×全高1308mmの前輪駆動モデルで、2リッター直4または2.5リッターV型6気筒エンジンを搭載していました。

今回のレプリカはV6モデルをベースにしているとされ、扱いやすさや外観との相性が選ばれた理由とみられます。

価格は7500ユーロ（約140万円）。日本の軽スーパーハイトワゴンより安い“GT-R”として拡散され、多くのユーザーが驚きを示しました。

※ ※ ※

ユーザーからは「140万円はさすがに安すぎる」「遊び心ある」「逆に欲しいかも」といった驚きや好意的な声が寄せられています。

出品者によると、このレプリカは2019年に製造され、2020年にリトアニアで登録されたもの。

ボディはグラスファイバー製で、GT-R風のフロントグリルや丸目4灯テール、4本出しマフラー、リアスポイラーなどが再現されています。

一方でインテリアにはクーガーの要素が色濃く残り、ステアリングに小さく「GT-R」エンブレムが添えられる程度。走行距離は約5000kmとされ、状態は比較的良好のようです。

本物とは違う一台ながら、そのインパクトはSNSで大きな話題を呼びました。