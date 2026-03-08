犬に絶対NGな『シャンプー方法』５選

犬をシャンプーする際、間違った方法でシャンプーすると、犬の皮膚を傷めてしまったり、強い負担をかけてしまう恐れがあります。ここでは犬に絶対NGなシャンプー方法を見ていきましょう。

1.人間用のシャンプーを使う

人間用のシャンプーは、犬にとって洗浄力が強すぎる場合があるので使ってはいけません。洗浄力が強すぎるシャンプーは犬の皮膚に過剰な刺激を与え、バリア機能を低下させたり、皮膚炎を発症させる原因になります。

2.高すぎる温度でシャワーする

人間は39～40度ほどの温度でシャワーを浴びることが多いですよね。しかし、犬たちの皮膚は繊細なので、人間と同じ設定温度では低温火傷を負ったり、皮膚にダメージを与えてしまいます。犬の体には、37度前後のぬるま湯が最適です。

3.強すぎる水圧でシャワーを当てる

シャワーを使う際は、水圧にも注意が必要です。強すぎる水圧で体を洗浄しようとすると、水圧によって皮膚を傷めてしまったり、犬自身が痛みを感じ、強いストレスを抱えてしまいます。お風呂嫌いの原因になりかねないので、優しい水圧でシャンプーを流していきましょう。

4.突然頭からシャワーをかける

犬にシャワーをかけるときは、突然頭からお湯をかけるのではなく、足やおしりから徐々に頭に向かってお湯をかけていきましょう。突然、頭からかけてしまうと驚いてしまい、パニックを起こしたり強い恐怖心を抱いてしまう犬が多くいます。

5.シャンプーを泡立てずに皮膚につける

意外にもやりがちなのが、シャンプーを先に泡立てず、直接シャンプー液を皮膚に塗布してしまう行為です。これは、皮膚に強い刺激を与えてしまうので、皮膚炎などを引き起こす原因になってしまいます。

犬のお風呂でやりがちなタブー行為

先に紹介したシャンプーのNGなやり方以外にも、犬をお風呂に入れる際には以下の行為に気をつけましょう。

高頻度でシャンプーする 生乾きのまま放置する タオルドライせずにドライヤーを使う

犬のシャンプーは、月に1～2回が目安です。高頻度で洗ってしまうと、皮膚や被毛を傷めてしまい、皮膚炎の原因になることもあります。

また、生乾きのまま放置していると、皮膚や被毛に雑菌が繁殖し、こちらも皮膚の痒みや炎症を引き起こします。必ず優しくタオルドライした後に、仕上げとしてドライヤーを使って乾かしましょう。

犬にシャンプーする時のポイント

最後に、あらためて犬にシャンプーする時のポイントをおさらいしましょう。

シャンプー前にブラッシングして、汚れや抜け毛を落としておく シャワーは37度前後の温度に設定する 弱い水圧で後ろから少しずつ頭にかけて濡らしていく（なるべく目にかからないように配慮する） シャンプー液は手にとって泡立ててから使う 指の腹を使って優しくマッサージするように体を洗っていく 再び弱い水圧で丁寧に流し残しがないようにシャンプーを洗い流していく 洗い終わったら、吸水性の高いタオルで全身の水分を拭き取る タオルドライ後、仕上げとしてドライヤーで乾かす

上記のポイントを押さえてシャンプーすることで、愛犬に過度な負担をかけずにシャンプーを済ませることができるでしょう。最初は慣れない人が多いので、まずは水に濡らしたタオルで体を拭くだけにしたり、洗い流さないドライシャンプーを活用するなど、無理のない範囲で少しずつ慣れさせていくのもおすすめです。

まとめ

犬をシャンプーするときは、犬の健康や負担を考えて行うことが大切です。必ず犬用シャンプーを使い、正しい手順とやり方でシャンプーを実践しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)