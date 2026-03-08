3月9日から3月22日までの14日間の期間限定で、マクドナルドの大人気メニュー『マックフライポテト』のM・Lサイズが250円の特別価格で販売される。

【驚愕グラフ】2015年は150円だったのに…値上げ続くポテトの価格推移

ポテトが『トクニナルド』

「マクドナルドは今年も年間を通して人気商品をお得に提供する『トクニナルド』のキャンペーンを実施。今回のポテトはそのキャンペーンの一環になります。

ポテトの通常価格はMサイズが350円〜、Lサイズが400円〜のため、最大で150円お得な価格で購入が可能。キャンペーンは一部店舗とデリバリーサービスを除く、全国のマクドナルド店舗が対象になっています」（フードライター、以下同）

3月6日には、俳優・堺雅人を起用したCMが放映されており、公式サイトによると、《おトクなキャンペーンのワクワク感を迫力満点の演技で表現しています》とのこと。

この施策に対し、ネット上では、

《待ってました!》

《揚げたて食べにいきたいと思います》

《ポテト好き必見!》

などの声が上がる一方で、

《って言うなら昔みたいに190円にして欲しいぜ》

《せめて全サイズ150円にしろよ。全くお得じゃねーよ》

《値上げしたの隠そうとしてて草》

と、近年の値上げの印象も強く、消費者の受け止め方は複雑なようだ。

「マクドナルドは2月25日から約6割の商品を対象に、10円から50円の値上げをしているのです。この値上げは、原材料費やエネルギーコスト、人件費上昇の長期化を受けてのもので、ポテトも全サイズが20円の値上げになっています。

2023年は約8割、2024年は約3割、2025年は約4割の商品を値上げしており、ここ最近は毎年のように、値上げが行われています。今回のお得なキャンペーンよりも、昨今の高騰化の印象が強いのかもしれませんね」（前出・フードライター、以下同）

ポテトも約10年間で70円の値上げが行われているという。

「2015年は150円でしたが、2022年に160円、2023年に190円、2025年に200円、そして先日の値上げで220円に…。（ポテトSサイズの値段）

昨今の物価高や円安による輸入コストの増加など、さまざまな要因があると思いますが、“お得感”を抱けない人も多いようです。ただ、通常価格よりはお得なのは確かなので、こうしたお得期間中だけでも楽しんでみてもよいかもしれませんね」

物価高に伴い、国民の給料も上がっていけばよいのだが…。