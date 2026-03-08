大きなクチバシと鋭い眼光で"動かない鳥"として知られるハシビロコウ。



【写真】大人気！ハシビロコウの後頭部

強面で独特なイメージを覆すような「後頭部」の可愛らしさが、SNSで注目を集めている。



今回話題となったのは、島根県松江市の「松江フォーゲルパーク」で撮影された1枚の写真。そこに映っているのは、トレードマークの大きなクチバシではなく、強面の表情からは想像がつかない、ヒヨコのようにフワフワで柔らかそうな後頭部だ。このギャップに魅了される人が続出し、投稿は1.9万いいねを集めた。松江フォーゲルパークの山田篤さんに、ハシビロコウの後頭部の魅力について話を聞いた。



――今回、後頭部だけのアップの写真を投稿された経緯は？



山田：ハシビロコウといえば大きな嘴が目立ちますが、実は寝ぐせのような冠羽や、羽毛がフワフワな後頭部も非常に魅力的なんです。それが存分に伝わる良い写真が撮れたので、ぜひ皆さんに知っていただきたいと思い投稿しました。



――このフワフワ感は、他の部位とは違うのでしょうか？



山田：鳥の羽毛はパーツごとに機能と形が異なりますが、ハシビロコウの頭の部分は細かくて柔らかな羽毛に覆われているため、特にフワフワとした質感になっているんですよ！この時も、いつも通りの良いフワフワ具合でした。



――撮影時の様子を教えてください。



山田：こちらに背中を向けてじっとしてくれていました。おかげで、光の当たり具合などをじっくり確認しながら撮影する余裕があるほどでしたね。動かない鳥と言われる彼らだからこそ撮れた、納得の1枚です。



――来園者がこの「フワフワ」を見ることはできますか？



山田：後頭部は比較的観察しやすい部位なので、ぜひ園内でもじっくりと堪能していただきたいです。ハシビロコウは角度によって表情豊かに見える顔や、羽を広げた時の大きく美しい翼、そしてゆったりとした動きなど、長時間観察しても見飽きることがありませんよ！



◇ ◇



SNSでは「うなじが可愛いなんて知らなかった」「この角度で見たのは初めて」「顔をうずめて匂いを嗅ぎたい」などの反響が寄せられた。鋭い表情の裏に隠された、意外な魅力。是非実物を観察したい。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）