女優の鈴木蘭々が6日、自身のインスタグラムを更新。久々にまつげエクステンションをしたこと明かし、公開した写真がファンの反響を呼んでいる。



【写真】両目で100本のマツエク くるりんまつ毛でキュートさマシマシ

鈴木は「久しぶりにマツエクをつけました ブラウンで片目50本づつなのでとても自然」と、明るい髪色のヘアのアップの写真を投稿。澄んだ目がさらにキュートな印象のショットで、とても50歳とは思えない。「目尻のまつ毛がきゅっと上がるだけで目が大きく見える不思議…」と続けた。



目を開けたり閉じたりして、カーブを描いたまつ毛がよく分かる動画もアップしたが、フォロワーからも好評価。「いつもと雰囲気違うと思ったら」「キリッとかっちょイイ!!」「更にパワーアップですね」「お似合いです」といったコメントが寄せられていた。



さらに「時々カラコン何使ってるんですか？ と聞かれたり、ピアス可愛いですねとか言ってプレゼントでピアスをくださる方もいるのですが…」と前置きし、実はどちらも「痛くて無理」であることを告白。「常に裸眼＆ピアスも開けておりません」と明かし、ファンから「カラコンもピアスも開けてないのですか！」と驚きの声が上がっていた。



鈴木は1975年生まれ。88年に「第1回ミスチャンピオン」の準グランプリに輝く。ドラマ、バラエティ番組で活躍し、安室奈美恵さんとのコンビ・シスターラビッツとして出演した「ポンキッキーズ」(フジテレビ)で話題に。96、97年にはCM女王に輝いた。昨年4月には18歳の時に「障害者だった」8歳上の兄が亡くなったことを明かしている。



（よろず～ニュース編集部）