¼çÌò¤Ï¥¢¥¹¥«¡ª¡¡¥«¥éー¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥óÊüÁ÷30¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¶½¹Ô¡Ù¸ø³«¡ÖEVANGELION:30+¡¨¡×¤Ë¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤¿Ã»ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ
¡Ú¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥óÊüÁ÷30¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¶½¹Ô¡Û 3·î8Æü0»þ¸ø³«
¡¡¥«¥éー¤Ï3·î8Æü0»þ¤ËÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥óÊüÁ÷30¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¶½¹Ô¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºîÉÊ¤Ï¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡ÙºîÉÊ30¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥§¥¹¡ÖEVANGELION:30+¡¨¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£3·î8Æü¤¬¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É5Ç¯ÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥óÊüÁ÷30¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¶½¹Ô¡Ù¤Ç¤Ï¡ÈÁÚÎ®¡¦¥¢¥¹¥«¡¦¥é¥ó¥°¥ìー¡É¤È¡È¼°ÇÈ¡¦¥¢¥¹¥«¡¦¥é¥ó¥°¥ìー¡É¤¬ÅÐ¾ì¡¢¥¢¥¹¥«¤Î¡È¹¬¤»¡É¤òÃµ¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡Ú¸ø¼°¡Û¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥óÊüÁ÷30¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¶½¹Ô¡Ù¡Û
30¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥§¥¹¡ÖEVANGELION:30+¡¨¡×¤Ë¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤¿Ã»ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢
¥«¥éー¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤ÎÅð»£¡¦Î®½Ð¤Ë¤è¤ë°ãË¡±ÇÁü¤Î»ëÄ°¡¢ÊÂ¤Ó¤ËSNS³È»¶ËÉ»ßÂÐ±þ¤ËÂçÊÑ¶ìÎ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ä
