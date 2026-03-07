◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本８―６韓国（７日・東京ドーム）

侍ジャパンの大谷（ドジャース）、鈴木（カブス）、吉田（レッドソックス）のメジャー勢が３人合わせて４発、８打点の活躍で２連勝に導いた。台湾、韓国を打力でねじ伏せて、１次ラウンド突破に大きく前進した。

先発したのは菊池（エンゼルス）だった。日本代表の一員として初めてＷＢＣ公式戦に登板も初回、キム・ドヨン、Ｊ・ジョーンズ、イ・ジョンフに３連打されて、５球で１点を先制された。なおも２死一、二塁からムン・ボギョンには左中間へ２点二塁打を許し、立ち上がりに３点を失った。

６日の台湾戦で１３点を奪った侍打線は初回、ドジャース・大谷が四球。１死後、カブス・鈴木が右中間席にＷＢＣ初アーチとなる１号２ラン。すぐさま１点差に迫った。先発の菊池は３回６３球を投げて、６安打３失点、４奪三振で第２先発の伊藤（日本ハム）と交代した。

強力打線が本領を発揮したのは１点を追う３回だ。１死から大谷が右翼席に２試合連続の２号同点ソロ。２死後、鈴木が左翼席に２打席連続の２号勝ち越しソロと、同学年のＯＳアベック弾で試合をひっくり返すと、レッドソックス・吉田も右翼席へ１号ソロ。メジャーリーガーの一発攻勢に東京Ｄが沸いた。

だが２番手の伊藤が４回、先頭のキム・ジュウォンに死球。１死後、キム・ヘソンに右翼席に２ランを運ばれて、追いつかれた。

７回に登板した３番手の種市（ロッテ）が３連続三振を奪って流れを変えた。その裏、牧の四球、大谷の申告敬遠などで２死満塁の好機で鈴木が押し出し死球を選び勝ち越し。吉田は中前に２点打を放ち、追加点を挙げた。

９回は守護神の大勢（巨人）が締めて、ゲームセット。２連勝を飾った侍ジャパンは、天覧試合となる８日のオーストラリア戦に３連勝をかけて臨む。