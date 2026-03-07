ヴァレンティノ ビューティのアイライナー新色登場！春のブルー系4色

ヴァレンティノ ビューティから、ペンシルとブラシが一体になったアイライナー「ヴァレンティノ カラーグラフ」の新色が登場します。ワンストロークで美しいラインが描ける使いやすさと、ブレンド次第でアイシャドウのようにも楽しめる多機能設計が魅力。2026年3月4日（水）より発売される新色は、繊細な輝きとモダンな色合いが特徴のブルー系カラー。印象的で洗練されたアイメイクを叶えてくれる注目のアイテムです♡

2-IN-1設計の多機能アイライナー

「ヴァレンティノ カラーグラフ」は、発色の良いペンシルタイプのアイライナーとプロフェッショナルブラシが2-IN-1になったアイテムです。

ワンストロークでインパクトのあるラインを描けるだけでなく、テクスチャーが乾く前にブラシでぼかすことで、アイシャドウのような柔らかな仕上がりも楽しめます。

正確なアイラインとしてはもちろん、ポップなカラーアクセントや立体感のあるアイメイクにも活躍。大胆なグラフィックラインからナチュラルな陰影まで、多様なメイクアップを叶えます。

新4色のブルーカラーが登場

ヴァレンティノ カラーグラフ

価格：新4色 各6,930円（税込）

[NEW]SILVER SPARK



優美なシルバー

[NEW]BABY BLUE★



繊細なライトブルー

[NEW]MAGNET BLUE



ロマンティックなネイビーブルー

[NEW]DEEP BLUE



印象的なグレーブルー

ROCKSTUD NOIR★



濃厚なマットブラック

BROWN FONDANT



洗練されたブラウン

発売日：2026年3月4日（水）

＊表示価格は希望小売価格です

※★は日本でのおすすめカラー

なめらかな描き心地と高い持続力

スムーズな塗り心地にこだわって開発されたフォーミュラは、リッチで鮮やかなカラーとクリーミーなテクスチャーが特徴です。

ウォータープルーフ仕様でにじみにくく、一日中美しい仕上がりをキープできる耐久性も魅力。

長時間*持続する処方により、日常使いから特別な日のメイクまで安心して使えます。

*ヴァレンティノ ビューティ調べ。個人差があります。

新色で楽しむ洗練アイメイク

ブルーのニュアンスが美しい新色は、普段のメイクにさりげないアクセントを加えてくれるカラー展開。アイライナーとしてもアイシャドウとしても使えるため、メイクの幅が広がります。

上品さと遊び心を兼ね備えたヴァレンティノ ビューティの新アイライナーで、春らしい洗練された目元を楽しんでみてはいかがでしょうか♡