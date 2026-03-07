浦和vs水戸 スタメン発表
[3.7 J1百年構想リーグ EAST第5節](埼玉)
※15:00開始
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 5 根本健太
DF 14 関根貴大
DF 26 荻原拓也
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 22 柴戸海
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 36 肥田野蓮治
控え
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
MF 10 中島翔哉
MF 39 早川隼平
MF 88 長沼洋一
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 27 照内利和
FW 45 オナイウ阿道
監督
マチェイ・スコルジャ
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 6 飯田貴敬
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
DF 71 フォファナ・マリック
MF 3 大崎航詩
MF 8 加藤千尋
MF 19 仙波大志
MF 25 真瀬拓海
FW 10 渡邉新太
FW 11 鳥海芳樹
控え
GK 21 松原修平
DF 2 ダニーロ
MF 14 新井瑞希
MF 15 長尾優斗
MF 24 山崎希一
MF 39 山本隼大
FW 29 多田圭佑
FW 44 奥田晃也
FW 87 五木田季晋
監督
樹森大介
