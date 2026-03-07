[3.7 J1百年構想リーグ EAST第5節](埼玉)

※15:00開始

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 2 宮本優太

DF 5 根本健太

DF 14 関根貴大

DF 26 荻原拓也

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 13 渡邊凌磨

MF 22 柴戸海

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 36 肥田野蓮治

控え

GK 16 牲川歩見

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

MF 10 中島翔哉

MF 39 早川隼平

MF 88 長沼洋一

FW 9 イサーク・キーセ・テリン

FW 27 照内利和

FW 45 オナイウ阿道

監督

マチェイ・スコルジャ

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 6 飯田貴敬

DF 7 大森渚生

DF 17 板倉健太

DF 71 フォファナ・マリック

MF 3 大崎航詩

MF 8 加藤千尋

MF 19 仙波大志

MF 25 真瀬拓海

FW 10 渡邉新太

FW 11 鳥海芳樹

控え

GK 21 松原修平

DF 2 ダニーロ

MF 14 新井瑞希

MF 15 長尾優斗

MF 24 山崎希一

MF 39 山本隼大

FW 29 多田圭佑

FW 44 奥田晃也

FW 87 五木田季晋

監督

樹森大介