【まとめ買い】「Amazon 新生活セール」でビールやチューハイなどお酒類がプライスダウン！
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催中です。

今回は、ビールやチューハイ、ノンアルコール飲料など人気のお酒をご紹介。お得にまとめ買いできるチャンスをお見逃しなく！

ビール


飲みはじめから飲み終わりまで美味しさが続く。「サントリー生ビール」


Suntory

サントリー生ビール 350ml 24本 [6缶包材なし] [サントリー ビール] 1ケース

4,599円 → 4,197円（9%オフ）

どんな食事にも合う「サッポロ 生ビール 黒ラベル」


黒ラベル

黒ラベル サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 24本 ビール ケース買い

4,782円 → 4,480円（6%オフ）

麦のうまみと澄んだ味わいを引き出した「キリン 一番搾り生ビール」


一番搾り

一番搾り キリン ビール350ml×24本 生ビール

4,800円 → 4,484円（7%オフ）

洗練されたクリアな味の辛口ビール「アサヒ スーパードライ」


スーパードライ

スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口<生><生>

4,789円 → 4,497円（6%オフ）

発泡酒


しっかりした麦の味わい。糖質0の「アサヒスタイルフリー<生>」


スタイルフリー

スタイルフリー アサヒビール 発泡酒 350ml×24本 糖質ゼロ

3,891円 → 3,544円（9%オフ）

ビールに近い味わいが楽しめて糖質70%オフ 。「キリン 淡麗グリーンラベル」


GREEN LABEL(グリーンラベル)

GREEN LABEL(グリーンラベル) キリン ビール350ml×24本 淡麗グリーンラベル 発泡酒 糖質70%オフ

3,872円 → 3,542円（9%オフ）

チューハイ


果実そのままの美味しさ。「キリン本搾りチューハイ グレープフルーツ」


KIRIN本搾り

KIRIN本搾り チューハイ350ml×24本 キリン 本搾りチューハイ グレープフルーツ サワー 酎ハイ お酒

3,389円 → 3,098円（9%オフ）

甘くないから、どんな食事にも合う「氷結無糖 レモン」


氷結無糖

氷結無糖 チューハイ500ml×24本 キリン レモン Alc.7% レモンサワー 酎ハイ お酒 甘くない

4,521円 → 4,285円（5%オフ）

ウイスキー


やわらかな香りと、まろやかな味わいを堪能できる「ブラックニッカ」


Nikka

ブラックニッカ ウイスキー4000ml ブラックニッカ クリア 【ウイスキー 日本 】

4,254円 → 3,940円（7%オフ）

飲み飽きしない深みのある旨さ。自宅で気軽に楽しめる「サントリー ウイスキー トリス」


Suntory

トリス ウイスキー 4000ml [サントリー ウイスキー 日本 大容量 4リットル]

4,163円 → 3,780円（9%オフ）

ノンアルコール飲料


3種のホップを採用し、上質な味わいを実現。「キリン グリーンズフリー」


GREEN'S FREE(グリーンズフリー)

GREEN'S FREE(グリーンズフリー) キリン ノンアルコールビール350ml×24本 ノンアル 3種ホップ香る 爽やかな味わい

2,868円 → 2,398円（16%オフ）

まるで手絞りのような本格的な味わい。ノンアルコールのレモンサワー


サッポロビール

サッポロ 濃い搾りレモンサワー [ ノンアルコール 350ml×24本 ]

2,727円 → 2,270円（17%オフ）

その他のおすすめ商品


オールフリー

からだを想う オールフリー 350ml 24本 6缶包材無【内臓脂肪を減らす】 [ サントリー ノンアルコール ビール ]

3,176円 → 2,421円（24%オフ）

こだわり酒場のサワー

こだわり酒場のサワー こだわり酒場のレモンサワー缶 [ チューハイ 350ml×24本 ]

3,234円 → 2,914円（10%オフ）

ラガーゼロ

【本物のビールを飲んだ時のような体験を】ラガーゼロ キリン ノンアルコールビール350ml×24本 ノンアル

3,709円 → 3,297円（11%オフ）

GOLD STAR（ゴールドスター）

サッポロ GOLD STAR ゴールドスター[新ジャンル 発泡酒 350ml×24本 ]

3,788円 → 3,548円（6%オフ）

※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

