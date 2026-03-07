【まとめ買い】「Amazon 新生活セール」でビールやチューハイなどお酒類がプライスダウン！
今回は、ビールやチューハイ、ノンアルコール飲料など人気のお酒をご紹介。お得にまとめ買いできるチャンスをお見逃しなく！
ビール
飲みはじめから飲み終わりまで美味しさが続く。「サントリー生ビール」
サントリー生ビール 350ml 24本 [6缶包材なし] [サントリー ビール] 1ケース
4,599円 → 4,197円（9%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
どんな食事にも合う「サッポロ 生ビール 黒ラベル」
麦のうまみと澄んだ味わいを引き出した「キリン 一番搾り生ビール」
洗練されたクリアな味の辛口ビール「アサヒ スーパードライ」
発泡酒
しっかりした麦の味わい。糖質0の「アサヒスタイルフリー<生>」
ビールに近い味わいが楽しめて糖質70%オフ 。「キリン 淡麗グリーンラベル」
GREEN LABEL(グリーンラベル) キリン ビール350ml×24本 淡麗グリーンラベル 発泡酒 糖質70%オフ
3,872円 → 3,542円（9%オフ）
チューハイ
果実そのままの美味しさ。「キリン本搾りチューハイ グレープフルーツ」
KIRIN本搾り チューハイ350ml×24本 キリン 本搾りチューハイ グレープフルーツ サワー 酎ハイ お酒
3,389円 → 3,098円（9%オフ）
甘くないから、どんな食事にも合う「氷結無糖 レモン」
氷結無糖 チューハイ500ml×24本 キリン レモン Alc.7% レモンサワー 酎ハイ お酒 甘くない
4,521円 → 4,285円（5%オフ）
ウイスキー
やわらかな香りと、まろやかな味わいを堪能できる「ブラックニッカ」
飲み飽きしない深みのある旨さ。自宅で気軽に楽しめる「サントリー ウイスキー トリス」
トリス ウイスキー 4000ml [サントリー ウイスキー 日本 大容量 4リットル]
4,163円 → 3,780円（9%オフ）
ノンアルコール飲料
3種のホップを採用し、上質な味わいを実現。「キリン グリーンズフリー」
GREEN'S FREE(グリーンズフリー) キリン ノンアルコールビール350ml×24本 ノンアル 3種ホップ香る 爽やかな味わい
2,868円 → 2,398円（16%オフ）
まるで手絞りのような本格的な味わい。ノンアルコールのレモンサワー
その他のおすすめ商品
からだを想う オールフリー 350ml 24本 6缶包材無【内臓脂肪を減らす】 [ サントリー ノンアルコール ビール ]
3,176円 → 2,421円（24%オフ）
こだわり酒場のサワー こだわり酒場のレモンサワー缶 [ チューハイ 350ml×24本 ]
3,234円 → 2,914円（10%オフ）
【本物のビールを飲んだ時のような体験を】ラガーゼロ キリン ノンアルコールビール350ml×24本 ノンアル
3,709円 → 3,297円（11%オフ）
サッポロ GOLD STAR ゴールドスター[新ジャンル 発泡酒 350ml×24本 ]
3,788円 → 3,548円（6%オフ）
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
