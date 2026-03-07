株式会社ワンズマインドの運営するビジネスマッチングサイト「比較ビズ」はこのほど、全国の男女585人を対象に、公正かつ誠実に人材を見極められる面接官として「会社の採用活動に関わってほしい」と思われている女性俳優についてアンケートを実施、ランキング結果を公表した。



【調査結果】上戸彩、広瀬すず、石原さとみもランクイン

1位から3位まで自由回答で記載、順位ごとにポイント(第1位＝3pt、第2位＝2pt、第3位＝1pt)を付与し、集計した。



第5位は長澤まさみ(58pt)。「演技力があるし、実績も実力もあって、人も見る目もありそう(40代男性)」「はっきりと物事を伝えてくれそう(30代女性)」「企業の価値を高めてくれそう(60代男性)」など、快活さや清々しさのある対応で、企業の代表として応募者に好印象を与えそうという意見が多かった。



第4位は吉永小百合(88pt)。「感じがいいし、人生経験が豊富で色々なことが分かってそうだから(60代男性)」「頼りになるし、賢く優しさがあるイメージ(40代女性)」「上手に不採用を知らせてくれそう(60代男性)」など、豊富な人生経験や風格のある円熟したたたずまいから支持された。



第3位は北川景子(123pt)。「知的で冷静な判断が期待できる(60代男性)」「厳しく審査してくれそう(50代男性)」「しっかりしている。でも面白い人材を選んでくれそう(50代女性)」など、凛とした知的な雰囲気で人気を集め、ユニークな人材を見出す確かな見識や柔軟性もありそうなイメージが高評価だった。



第2位は綾瀬はるか(172pt)。「親しみやすく緊張しないで話せる(50代男性)」「私情を入れないで冷静に人をみることができそう(70代女性)」「おっとりしているが、人を見抜く力がありそう(40代男性)」など、柔らかで親しみやすい印象があることから多くの票が集まった。



第1位は天海祐希(643pt)。「圧倒的な信頼感と判断力のイメージ。面接官としての説得力が段違い(40代男性)」「公平な目で見てくれそう(60代女性)」「言葉遣いが秀逸なので。言葉巧みに面接者の内情や能力をあぶり出せそう(40代女性)」「スバリ聞きたいことをストレートに質問できそうなので(50代男性)」など、宝塚での対人経験や公平で率直な発言が高く評価され、圧倒的支持を集めた。



（よろず～ニュース調査班）