四川省成都市、全国重要科学技術イノベーション拠点の建設を加速―中国

5日に開催された2026年成都市科学技術活動会議では、2025年の成都における科学技術イノベーションの取り組みが総括された。中国新聞社が伝えた。

成都の科学技術従事者は25年に科学技術のイノベーションと成果の実用化を同時に推進し、科学技術イノベーションと産業イノベーションの深い融合を推進した。戦略的科学技術力の構築および西部（成都）サイエンスシティー、成都・重慶総合科学センターの建設が加速し、マルチスケール・ベクトル光場が検収に合格した。次世代人工太陽「中国環流3号」は「ダブル1億℃」のブレークスルーを達成した。「一帯一路」共同実験室は4カ所に増設され、天府実験室は最先端研究プラットフォームを45カ所構築した。AI（人工知能）や先進エネルギーなどの分野において、重要コア技術の研究開発プロジェクトが135件実施された。

会議では、「産業による課題提起、科学技術による解決策提供」という方針を堅持し、イノベーションチェーン、産業チェーン、資金チェーン、人材チェーンの深い融合を推進することが強調された。AIやブレイン・マシン・インタフェース（BMI）などの重点分野に注力し、企業による重要コア技術の研究開発プロジェクトを100件以上支援する。企業と大学・研究機関の連携による産学研合同実験室を20か所以上共同設立し、財政補助金方式で企業による大学・研究機関の技術成果300件以上の購入・実用化を支援する。また、大学教授100人を選抜し、産業チェーン企業の「科学技術副総裁」として派遣し、年間でハイテク企業を300社純増させる。

成都は今後も都市のイノベーションエコシステムを継続的に整備し、国家試験改革任務を実施する。「技術要素の市場化配置改革行動計画」を策定し、「成都市科学技術進歩条例」を改定する。「一帯一路」国際技術移転センターの建設を加速させ、神経技術やブレイン・マシン・インタラクションなど四つの「国家一帯一路」実験室の建設を推進する。さらに、成都・重慶のダブルコア科学技術イノベーション連携を強化し、成都・重慶共同研究プロジェクトを30件以上実施し、天府大道科創回廊の建設を加速させ、徳眉資協同イノベーションセンターの建設を推進する。（提供/人民網日本語版・編集/YF）