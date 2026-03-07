1次ラウンド・プールC台湾戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦し、13-0で勝利した。大谷翔平（ドジャース）は満塁弾含む3安打5打点と爆発したが、試合前のフリー打撃でも衝撃の柵越えを連発。ファンの度肝を抜いた。

ケージに入った大谷は、1巡目では快調に3本の柵越えを放つ。さらに2巡目では右中間の巨大スクリーンに当てる超特大弾。その後も大飛球を連発。3巡目では右中間スタンドの上部にある「IHI」の看板を越える一発を放った。合計21スイングで10本の柵越えとなった。

大会を独占配信するNetflixではまだ中継が始まっておらず、YouTubeの「侍ジャパンチャンネル」や「テレビ朝日スポーツ」で配信されていた。大谷のフリー打撃を見た現地やX上のファンからは様々な声が上がった。

「大谷は打撃練習もShowTimeや」

「台湾戦前の打撃練習で凄まじい飛距離」

「大谷さんの打撃練習の映像見たけど、なんなん？笑笑」

「大谷の打撃練習見てドン引きしてる台湾選手いて草」

「大谷さんの打撃練習だけで金払っていいと思いました」

7日は韓国と対戦する。



（THE ANSWER編集部）