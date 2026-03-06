WBC日本VS台湾

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（ドジャース）が2回に先制の満塁本塁打を放った。この試合、侍ジャパンのベンチにはダルビッシュ有投手（パドレス）のユニホームが掲げられており、感動を増幅させた。

ベンチで“もう一人の侍戦士”も出迎えた。2回1死満塁、大谷が変化球にタイミングを合わせ、振り抜いた打球は右中間席に着弾。衝撃の展開に東京ドームが沸いた。本塁に還ってくると鈴木誠也と飛びながら肘をぶつけ合い、ベンチで松田宣浩コーチとハイタッチすると、熱男ポーズ。さらにお茶たてポーズも繰り出した。そのベンチにダルビッシュのユニホームが掲げられていた。

前回大会の優勝に貢献するなど、長年侍ジャパンに貢献したダルビッシュは今大会手術明けの影響もあり、選手としては出場せず。しかし、2月の宮崎合宿にアドバイザーとして参加。井端監督の要請によるもので、若い選手たちに経験や技術を惜しみなく伝えた。そして、この日の試合前、一塁ベンチ内で高橋と北山の投手陣2人が背番号11のユニホームを掲げた。近くを通った大谷もその様子を見つめて笑顔だった。

偉大な大先輩に力をもらったのか、大谷が大暴れ。X上には「ベンチにダルビッシュの11番あるの最高すぎる」「ベンチにダルビッシュのユニがあるから、力を貸してくれてる」「ベンチにダルビッシュのユニある…こういうの、たまらん」「ダルビッシュはチームの一員だよ！！ 心は一つに」などの声が寄せられ、大谷のホームランの感動を増幅させた。



（THE ANSWER編集部）