FIBAランキング更新…日本は22位をキープ、W杯予選Window2を終えアジア2位の座を維持
3月3日に国際バスケットボール連盟（FIBA）がFIBAランキングを更新。過去8年間の国際試合の結果が反映されるランキングには、各地で行われた「FIBAバスケットボールワールドカップ2027予選」Window2の結果が反映された。
世界のトップ10には変動がなく、依然としてアメリカ代表が1位に君臨。2位にドイツ代表、3位にセルビア代表が続く。アジア地区最上位のオーストラリア代表も変わらず6位をキープし、強豪としての地位を揺るぎないものとしている。
日本代表は前回から変わらず22位をキープし、アジアの中では2位となっている。Window2で2連勝を果たした中国代表は1ランクアップで26位、2連敗の韓国代表も前回と同じく56位につけている。
3月3日に発表された最新のFIBAランキングトップ30は以下の通り。
■FIBAランキング（3月3日発表）
1位 アメリカ
2位 ドイツ
3位 セルビア
4位 フランス
5位 カナダ
6位 オーストラリア
7位 スペイン
8位 アルゼンチン
9位 リトアニア
10位 ブラジル
11位 トルコ
12位 ギリシャ +1
13位 ラトビア -1
14位 スロベニア
15位 イタリア
16位 プエルトリコ
17位 フィンランド
18位 モンテネグロ
19位 ポーランド
20位 ジョージア
21位 ドミニカ共和国
22位 日本🇯🇵
23位 チェコ
24位 ニュージーランド +1
25位 南スーダン -1
26位 中国 +1
27位 イスラエル +4
28位 イラン -2
29位 ベネズエラ
30位 メキシコ
■FIBAランキング（アジア地区抜粋）（3月3日発表）
6位 オーストラリア
22位 日本🇯🇵
24位 ニュージーランド +1
26位 中国 +1
28位 イラン -2
33位 レバノン -5
36位 フィリピン
41位 ヨルダン -3
56位 韓国
66位 サウジアラビア -3
68位 チャイニーズ・タイペイ
74位 シリア -2
75位 バーレーン -2
76位 インド -1
77位 グアム +2
78位 カタール
80位 カザフスタン -3
84位 イラク +1
93位 インドネシア -1
95位 タイ -1
