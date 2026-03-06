1次ラウンド・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平（ドジャース）が初回に二塁打を放ち、塁上ではパフォーマンスを見せた。

プレーボールのたった4秒後だった。大谷が初球を豪快に振りぬいた。打球速度188.4キロで右翼線に運び、二塁に到達。塁上では初めてとなる“お茶たてポーズ”も披露した。

強化試合2試合は5打数無安打と音なしだったが、本番になると違う。4日の会見では台湾戦に向け、「素晴らしいピッチャーが多いので、入りが大事だと思う」と話していた。重要視していた「入り」で、きっちり結果を残した。

1次ラウンドは5チームずつが4グループに分かれて総当たりで実施。各グループの上位2チームが米国で行われる準々決勝に進出する。

プールCの侍ジャパンは7日に韓国、8日にオーストラリア、10日にチェコと対戦する。



（THE ANSWER編集部）