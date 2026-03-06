中田翔が、日本ハム時代に後輩だった大谷翔平にホームラン数で猛追された際の、当時の赤裸々な心境を明かしスタジオを爆笑させた。

【映像】大谷を「シバこうかと」中田翔が一瞬“真顔”に（実際の様子）

かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど…』。この日は、中田翔、今成亮太、ココリコの遠藤章造が来店し、大谷翔平とのエピソードなど様々な野球余談を語った。

番組中、濱家が当時の日本ハムの主砲だった中田に対し、自身を追い上げてくる大谷をどう思っていたか質問した。中田は、自身が25本ホームランを打ったシーズンに大谷が22本か23本と迫ってきた時のことを振り返った。

ピッチャーと二刀流をこなしながら迫り来る後輩に対し、中田は「シバこうかなと思って」と当時の複雑な心境を冗談交じりに告白した。まさかの言葉にスタジオが騒然となる中、すかさず「今のはシバく間」と、共演した元チームメートでもある今成からツッコミが入り、大きな笑いが巻き起こっていた。