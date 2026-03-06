小野伸二が「新愛車」を公開

サッカー元日本代表の小野伸二さんが2026年2月13日、自身のインスタグラムを更新。新たな愛車との2ショット写真を公開しました。どのようなクルマを迎え入れたのでしょうか。

小野さんは「新しい相棒がやってきました」「これからもよろしくね。」とコメント。

【画像】超カッコイイ！ 「小野伸二」×「高級外車」の姿を画像で見る！

Audi City銀座の前で撮影された1枚には、ブラックボディの愛車に手を添えたスタイリッシュな姿が写し出されています。

小野さんが新たに迎え入れたのは、アウディのミドルサイズステーションワゴン「A6 e-tron Avant（アバント）」です。

A6 e-tron Avant（アバント）は、アウディの上質さと実用性を兼ね備えたモデル。

ボディサイズは全長4940mm×全幅1885mm×全高1465mm、ホイールベース2925mm。

外観は流麗でエレガントなフォルムで、風格と優美さ、そしてスポーティさを融合したアウディらしいデザインが特徴です。

小野さんは静岡県出身の元プロサッカー選手で、天才的なボールタッチと卓越した技術でファンを魅了。日本代表としても長く活躍し、引退後はテレビ解説やJリーグ関連業務など、サッカー界で幅広く活動を続けています。

インテリアは上質素材をふんだんに使用し、落ち着いた雰囲気と高い静粛性を両立。ロングドライブでも疲れにくい快適性を備え、ステーションワゴンらしい広いラゲッジスペースは日常からレジャーまで幅広く活躍します。

パワートレインには83kWhの駆動用バッテリーと最高出力240kW（約326馬力）・最大トルク435Nmを発揮するモーターを組み合わせ搭載。

車両価格（税込）は912万円からと案内されています。

※ ※ ※

SNSでは「カッコ良すぎます」「素敵」「小野さんにとても似合うスタイルと色だぁ！」「伸二さんによく似合ってます！」といった称賛の声が多数寄せられていました。

今後も小野さんが愛車とのショットをどんな形で見せてくれるのか、引き続き楽しみにしたいところです。