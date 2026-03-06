ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』のオリジナルアイテムが、3月5日より全国のファミリーマート店内マルチコピー機「ファミマプリント」にて販売されることが決定した。

【画像あり】メンバーが集結したブロマイド・フリーボード

「ファミマプリント」は、全国のファミリーマート店内に設置されたマルチコピー機でアイテムをプリントできるサービスだ。今回、第一弾として「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」オリジナルデザインのフリーボード（ファンサボード）と、『今日、好きになりました。卒業編2026』参加メンバーのブロマイドが販売される。

「青春祭2026」は、3月26日に開催される『今日、好きになりました。』シリーズの大型イベントで、40名を超えるメンバーの参加が決定している。フリーボードはイベント会場への持ち込みも可能だ。

ブロマイドは『今日、好きになりました。卒業編2026』に参加している男子メンバーと女子メンバーそれぞれの集合ショットとなっており、本編とは異なる衣装で撮影されたものとなる。

『今日、好きになりました。』シリーズは、"恋の修学旅行"をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーだ。『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、同シリーズ全編を通じての週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新し、2016年のABEMA開局以降に配信した全オリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録となった。

2月16日からは『今日、好きになりました。卒業編2026』の放送がスタートしており、高校卒業を控える高校3年生を含む番組史上最多の13名の現役高校生が、ドバイを舞台に3泊4日の旅に臨んでいる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）