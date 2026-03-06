「2クール連続のドラマ主演に、Netflixドラマも好評。公私ともに順風満帆です」

こう語るのは芸能関係者。’25年10月期のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）に続き、放送中のドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）で主演を務める竹内涼真（32）。2月28日、新恋人の存在が報じられた。

「SmartFLASH」によると、Netflixドラマ『10DANCE』で共演した土井志央梨（33）と交際しているという竹内。土居は、竹内の妹や弟とも交流する“家族公認”の存在だという。

「竹内さんはかねて自身の家庭を“なんでも言い合えるオープンな家族”だと明かしており、恋愛のこともなんでも話せる関係性だと言っていました。両親は離婚しているそうですが、それでも家族の良好な関係は現在でも続いているといいます」（前出・芸能関係者）

本誌は竹内の実妹でタレントのたけうちほのか（28）とお笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶ（46）の交際を’24年11月にスクープしているが、

「久保田さんは『お兄ちゃんと飲んだことあるし、お父さんもお母さんもある』とほのかさんを通じて竹内一家との交流があるとYouTubeの動画で明かしていました。ほのかさんはもともと、好きな人ができたら兄弟に相談してから交際するかどうかを決めるとも言っていたので、早い段階で久保田さんの存在を涼真さんにも伝えていたことでしょう。恋愛のことも報告し合うのは、竹内家の方針ともいえるかもしれませんね」（スポーツ紙記者）

昨年11月下旬、本誌がキャッチした『再会』のロケ現場では自身の運転で現場まで颯爽とやってきた竹内。華麗なハンドルさばきで、恋人ともドライブデートを楽しんでいるかもーー。