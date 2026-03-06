Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の間、300万点以上の製品がお買い得になる「新生活セール」を開催しています。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売中。

パナソニックは、衣装スチーマー「NI-FS70A」を22％オフの10,889円（税込）で販売しています。

「静電タッチ式スチーム操作」機能を搭載した「NI-FS70A」は、スチームタッチボタンに指を触れるだけでスチーム噴射のオン・オフが切り替えられ、触れている間はスチームが出続けるため、より感覚的に使えるのが特徴です。

どんな向きに傾けてもスチームが出る「360°全方向噴射」で使いやすさも抜群（ハンガーにかけた衣類に平行に向けた場合）。また本体重量が約660gと軽量でコンパクトなボディも魅力です。さらにたっぷり使える大容量タンク（約130ml）を搭載しつつも、腕への負担にも配慮した重心設計になっています。

フラットなアイロン面を使ってプレス仕上げもできる2WAYタイプで、パンツなどのシワ伸ばしもこれ一台あればOK。電源を入れてからわずか17秒のスピード立ち上がりなので、忙しいときでもサッと使えば気持ちよく衣類を着られそうです。

浸透スチームが繊維の奥から優しく除菌・脱臭してくれるので、傷つけたくない大切な衣類や頻繁に洗いにくい衣類をスチームでケアしてみてはいかがでしょう？

コンパクトなのに衣類のシワをしっかり伸ばせて、浸透スチームで衣類を清潔に着られる「NI-FS70A」。お手頃に購入できるこのチャンスをお見逃しなく。

