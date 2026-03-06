WBC¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿ÅÐÈÄ¡×Àâ¤¬ºÆÉâ¾å¡Ä¡Ö£±»î¹ç¸ÂÄê¡¢20µå¤Î¤ß¡×¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥é¥¦¥ó¥ÉÄ¾Á°¤Þ¤Ç¸ò¾Ä·ÑÂ³¤«
¡Ö·è¤á¤ë¤Î¤ÏÂçÃ«¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
WBC¤ÇÂç²ñ£²Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£º£Âç²ñ¤âÎØ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤À¤í¤¦¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÆóÅáÎ®¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¡¢Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤À¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ìºòÇ¯¥ª¥Õ¤Ëº¸¸ª¤ÎÃ¦±±¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼ç¤Ë»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç¤Î½Ð¾ì¤òÂ³¤±¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤ï¤º¤«14»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ç23Ç¯£¹·î¤Ë¤Ï¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤Î¥Ò¥¸¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢£³ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡ÈÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡É¤ÏÇÑ¶È¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£
º£Âç²ñ¤ÎÂçÃ«¤ÎÂÇ¼ÔÀìÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ØÂçÃ«ËÜ¿Í¤Î·èÃÇ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡Ø²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤âÅê¤²¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥á¥¸¥ã¡¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¤À¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÂçÃ«¤ÎÅÐÈÄ¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¶Ú¤«¤é¡Ø²¿¤È¤«ÆóÅáÎ®¤òÉü³è¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¥µ¥¤¥É¤Ë¶¯¤¤Í×Ë¾¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ø¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ø·è¤á¤ë¤Î¤ÏÂçÃ«¤À¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¿¤À¡¢ÂçÃ«ËÜ¿Í¤â¡ØÀäÂÐ¤ËÅê¤²¤Ê¤¤¡Ù¤È·è¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÌäÂê¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤«¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¢µåÃÄGM¤Ï²¿ÅÙ¤âWBC¤Ç¤ÎÂçÃ«¤Î¡ÖÆóÅáÎ®½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëºÇ¤âÍÎÏ¤Ê¾ò·ï¤Ï¡Ø£±»î¹ç¤Î¤ß¡¢¤«¤Ä20µå¸ÂÄê¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¼Â¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤â¡¢ÂçÃ«¤¬Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏÂçÃ«¤ÎÆóÅáÎ®½Ð¾ì¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«¥µ¥¤¥É¤Î¡È¥´¥ê²¡¤·¡É¤Ç¤½¤ì¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢ÅÐÈÄ¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÌµÏÀ¡¢¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¸ò¾Ä¤¬Â³¤¯¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤Î·è¾¡Ä¾Á°¤ËGO¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤±¤Ã¤·¤Æ¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¥È¥é¥¦¥È¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¡£º£Âç²ñ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼ç¾¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢Ï¢ÇÆ¤ÎÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£