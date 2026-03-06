「我が家でいちばんオリンピック満喫してた人」 大会中継を見た1歳女児の“行動”が話題「将来の金メダリスト」「可愛すぎる」
オリンピックを全力で楽しむ子どもの様子がインスタグラムに投稿され、愛らしいポージングに動画再生50万回以上、1万6000「いいね！」が付く話題となっている（5日午後8時時点）。
母親（@ninpu_de_shacho）が「びっぐじゃんぷだー!!」とコメントとともに公開した動画には、テレビで放送されているミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ競技を全力で応援する娘・ココちゃん（1）の姿が捉えられていた。
ココちゃんは、テレビに映るスキージャンプ・高梨沙羅が飛ぶと、タイミングを合わせるかのように、両腕を後ろに伸ばして腰を深く曲げ「シュー」と声を出しながらまねをしている。着地では、片膝を軽く曲げる「テレマーク」の姿勢もしっかりと披露し、気分はすっかりオリンピック選手のようだ。
この愛らしい姿に、撮影していた父親からは思わず笑い声が漏れ、「テレマークもできてるやん」と絶賛。動画には「我が家でいちばんオリンピック満喫してた人」とセンス抜群のコメントが添えられている。
ココちゃんはいつから“まね”をするようになったのだろうか。母親がオリコンニュースのインタビューに答えてくれた。
――どういう状況だったの？
「夫婦でオリンピックのスキージャンプを見ながらくつろいでいたところ、それまで別の遊びをしていた娘が、高梨沙羅選手の滑走シーンになると急にテレビの前に立ち、まねを始めたので、思わず動画を撮りました」
――いつからまねしていた？
「このときが初めてでした。スキージャンプの映像を見るのもこの日が初めてだったと思います」
――ココちゃんの姿を見て、どう思った？
「スキージャンプのような、日常にない動きのまねもできるようになったのかと成長を感じました。途中で二階堂選手が拍手している場面では、拍手のまねもしていて、芸が細かいなと思いました（笑）」
スキージャンプの次の投稿では、モーグルの大会を観戦。膝を上手く使い一緒に滑っているかのように応援していた。
ココちゃんの姿に、コメント欄には「未来のジャンパー」「将来の金メダリストですね」「20年後のオリンピック代表」「きゃー可愛らしい 上手ですね」「何この新しい遊び。。可愛すぎる」「将来有望な綺麗なフォーム」などの反響が集まっている。
