3月4日、女優の泉ピン子の自宅から宝石などの金品を盗んだ疑いで、岐阜県警が元県観光連盟職員の60歳の女について事情聴取をしていることが明らかになった。

「今回の件は、女が関与したとされる別の詐欺事件の捜査の過程で発覚したとみられています。報道によると、女は岐阜県内の男性から現金約55万円をだまし取ったとして、2024年1月の事件で起訴されており、その捜査の中で、泉さんの自宅に関する窃盗の疑いが浮上したようです」（スポーツ髪記者）

しかし、今回の報道で注目を集めているのは、窃盗事件そのものだけではない。

「捜査を担当しているのが岐阜県警であることから、『泉さんは岐阜県に住んでいるのではないか』という点にも関心が集まっています。泉さんといえば、静岡県熱海市に移住していることが広く知られています。泉さんは現在78歳で、60代のころに都内から熱海へ移住したことをインタビューなどで明かしています。

きっかけは、ドラマ『渡る世間は鬼ばかり』（TBS系）シリーズを手がけた脚本家の故・橋田壽賀子さんの存在だったとされています。橋田さんも熱海に居を構えていたことで知られ、泉さんはその縁で、熱海での生活を始めたといいます。温暖な気候と落ち着いた環境での“のんびりした暮らし”は、たびたびメディアで紹介されており、“熱海在住”というイメージが定着しています」（同前）

そのため、今回《岐阜県警が事情聴取》という情報が報じられると、Xでは思わぬ方向で話題が広がった。

《ピン子って岐阜県民なんか》

《泉ピン子って熱海に住んでるんじゃないの?》

こうした声が相次いだ。

「捜査機関がどこの警察かという点だけで、必ずしもその場所に本人の自宅があるとは限りません。事件の関係者がその地域に居住している場合や、別件の捜査の流れで担当警察がそのまま扱うケースもあります。そのため、岐阜県警が捜査しているからといって、泉さんが岐阜県に住んでいると断定することはできません」（前出・スポーツ紙記者）

今回の報道では泉の自宅から宝石などが盗まれた疑いがあるとされているものの、具体的にどこの自宅なのか、いつ被害があったのかといった詳細は明らかになっていない。

「もし複数の住居を所有していた場合、こうした事件報道によって、思わぬ形で個人情報が注目されてしまうこともあります。芸能人の場合、居住地の情報は防犯上も非常にセンシティブですから、今回の件でも慎重な報道が求められるでしょう」（同前）

今後の捜査の進展にも関心が集まりそうだ。