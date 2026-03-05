「いてほしい時にだけ、いる」アームレスト搭載。これが間違いないワークチェア
どちらも受け止めるなんて、器がでかい。
ワークチェアの導入を検討している人の中には、アームレストの有無を気にするという人が少なからずいるかと思います。僕もその一人。
アームレストって、キーボードを入力するときなどはあると腕が楽になりますが、イスに座ったままギターやベースを弾いたりしたい場合に、ジャマになるんです。立ち上がる時に引っかかったりするのも、わずらわしいですし。
あと、イスをデスクにしまう時、アームレストがあるせいで奥まで入れられないというのも大きなデメリット。ずっとイスが飛び出しているのって、かなりジャマ…。
そんなわけで僕は、ワークチェアのアームレストを自力で外して使っています。
でも、やっぱり仕事をするときはアームレスト欲しいなと思うこともしばしば。アームレストの有り無しを自在に切り替えられたらなぁ…。
そんな、アームレストわがまま派の願いを叶えてくれるのが、ギズマートで取り扱っているワークチェア「YPS-S800」です。
なんとこのワークチェア、アームレストが収納できます。すばらしい！
これなら、必要なときだけアームレストを出して使えます。うれしい。
なお、アームレストを収納すると、チェアをデスクにぴったり入れることも可能。省スペース化にも役立ちますね。
アームレストのわがままを聞いてくれる「YPS-S800」は現在、CoSTORYでクラウドファンディング実施中。超早割は限定300台で20％オフとなっていますので、アームレストあり派の方もなし派の方も、ぜひチェックしてみましょう。
