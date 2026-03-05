「精密検査が必要」日本代表に懸念…左足首を負傷した三笘薫の状態にブライトン指揮官が言及
現地時間３月４日に開催されたプレミアリーグの第29節で、三笘薫を擁する12位のブライトンが首位のアーセナルとホームで対戦。０−１で敗れた。
この試合の12分に、アクシデントが発生する。左サイドからペナルティエリア内に持ち込んだ三笘がタックルを受けた際に左足首をひねり、負傷したのだ。
足を引きながらその後もプレーを続行したものの、やはり限界だったようだ。ハーフタイムに交代となった。
ブライトンの公式サイトによれば、ファビアン・ヒュルツェラーは試合後、「三笘は足首を負傷してハーフタイムで交代となった。精密検査が必要だが、軽い問題だ」とコメントした。
重傷ではないようだが、３月の日本代表招集に影響が出る可能性があるのは懸念材料だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】苦悶の表情…三笘の負傷シーン
