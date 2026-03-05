プレミアリーグ 25/26の第29節 ニューカッスルとマンチェスター・ユナイテッドの試合が、3月5日05:15にセントジェームズ・パークにて行われた。

ニューカッスルはハーベイ・バーンズ（FW）、アンソニー・ゴードン（FW）、アントニー・エランガ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・ユナイテッドはベンヤミン・シェシュコ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた。

45+1分にニューカッスルのジェイコブ・ラムジー（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+6分に試合が動く。ニューカッスルのアンソニー・ゴードン（FW）がPKを決めてニューカッスルが先制。

しかし、45+9分マンチェスター・ユナイテッドが同点に追いつく。ブルーノ・フェルナンデス（MF）のアシストからカゼミロ（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

ニューカッスルは後半の頭から選手交代。ハーベイ・バーンズ（FW）からジョゼフ・ウィロック（MF）に交代した。

62分、マンチェスター・ユナイテッドは同時に2人を交代。ルーク・ショー（DF）、カゼミロ（MF）に代わりマヌエル・ウガルテ（MF）、ディオゴ・ダロト（DF）がピッチに入る。

76分、マンチェスター・ユナイテッドは同時に2人を交代。コビー・メイヌー（MF）、ブライアン・ムブモ（FW）に代わりアマド・ディアロ（MF）、ジョシュア・ザークツィー（FW）がピッチに入る。

84分、ニューカッスルは同時に2人を交代。アントニー・エランガ（FW）、アンソニー・ゴードン（FW）に代わりジェイコブ・マーフィー（MF）、ウィリアム・オスラ（FW）がピッチに入る。

85分、マンチェスター・ユナイテッドが選手交代を行う。ヌサイル・マズラウイ（DF）からタイレル・マラシア（DF）に交代した。

後半終了間際の90分ニューカッスルが逆転。キーラン・トリッピアー（DF）のアシストからウィリアム・オスラ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後もニューカッスルの選手交代が行われたがそのまま試合終了。ニューカッスルが2-1で勝利した。

なお、ニューカッスルは38分にジョエリントン（FW）、80分にキーラン・トリッピアー（DF）に、またマンチェスター・ユナイテッドは37分にブライアン・ムブモ（FW）、39分にルーク・ショー（DF）、64分にヌサイル・マズラウイ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-05 07:30:21 更新