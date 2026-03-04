東京の街に、ある“異変”が!?

【写真】「天才すぎるwww」デザインが絶賛されている“メタモン仕様”の半蔵門線

紫色のカラーでおなじみの、東京メトロ半蔵門線。そんな都心の地下鉄利用者から、驚きの声が寄せられている。

『ポケモン』コラボで「半蔵モン線」に

3月2日から始まったのは、人気ゲームソフト『ポケットモンスター』シリーズとのコラボ企画だ。

「Nintendo Switch 2用の新作ソフト『ぽこ あ ポケモン』発売を記念した企画ですね。同作は、人間の姿に変身した“メタモン”というポケモンが主人公。木や石などを材料にして道具を作り、ポケモンたちとともに住みやすい場所を作っていくというゲームです。このソフトとのコラボによって、半蔵門線の車両は3月2日から15日にかけて『半蔵モン線』に変身。電車2編成を、メタモンのイラストで“ジャック”しています」（ゲーム誌ライター）

なお、駅構内にも3月2日から8日にかけて、ところどころにメタモンが出現。さらに、渋谷駅周辺の5か所にもメタモンが出現しており、『ポケモン情報局』の公式Xでは《目撃情報求ム》とユーモアたっぷりに呼びかけられている。

世間からは、「これは仕事行きたくない朝に効く」「こんな可愛いメタモンに囲まれたら、毎日の通勤が楽しみになっちゃう」「メタモンは電車にも変身するんだね…やはり世界はメタモンでできているんだ」「つり革までメタモンになってるの天才すぎるwww」など、大きな反響が寄せられている。

公式Xはさらに、《#メタモンいたもん》で情報の拡散を呼びかけており、ゲームの宣伝効果は絶大なものに。

2月27日には、完全新作となる『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』を2027年に全世界同時配信すると発表していたポケモン。ゲームの発売時期には、再び街を巻き込んだ企画が開催されるかも!?