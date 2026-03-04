1.ラグドール

青い瞳とふわふわとした被毛が特徴的で、かわいらしさと優雅さを兼ね備えたラグドール。猫種名には、ぬいぐるみという意味があり、抱っこ好きで穏やかな猫種として非常に人気があります。人に抱き上げられると、全身の力を抜いて身を委ねてくれるのもラグドールの魅力です。

激しく動き回るよりも、飼い主さんのそばで静かに過ごすことを好む傾向があります。鳴き声も控えめで、なにかを要求するときも激しく鳴くことはありません。

穏やかな性格なので、初めて猫を迎える方や集合住宅での暮らしにも向いています。小さなお子さんがいるご家庭でも安心です。

2.ロシアンブルー

ロシアンブルーは「ボイスレスキャット」という別名を持つほど、めったに鳴かないことで知られる猫種です。鳴き声は非常に繊細で、要求があるときも小さな声でささやくように伝えます。

非常に賢く、飼い主さんに対しては深い愛情を示しますが、一方で初対面の人や環境の変化には慎重です。また、静かな環境を好むため、来客が多い家庭や小さいお子さんがいるにぎやかな環境は苦手です。

猫のプライバシーを尊重しつつ、静かに寄り添ってくれる飼い主さんなら、ロシアンブルーにとっても飼い主にとってもお互いに理想的な同居人となるでしょう。

3.ペルシャ

猫の王様とも評されるペルシャ。豊かな被毛と穏やかな性格が特徴です。はしゃいでいる姿よりも、静かに周囲を眺めている姿のほうをよく見かけるでしょう。運動量もほかの猫種に比べて少なく、室内を爆走するといったことも稀です。

大きな声で鳴くこともなく、要求をする際も控えめな鳴き声で話しかけてきます。

運動量が少なく、鳴き声が控えめなこともあって、室内でも飼いやすく、集合住宅でも安心してお迎えができる猫種です。

ただし、ペルシャの特徴とも言える美しい被毛を保つためには、日々のお手入れが欠かせません。ブラッシングやシャンプーなどのお世話を楽しめる人向けの猫です。

4.ヒマラヤン

ペルシャとシャムの交配によって誕生したヒマラヤン。両者の良いところを受け継いだと言われており、おとなしい性格が特徴です。シャムのような活発さよりも、ペルシャ譲りの温和でマイペースな性質が強くあらわれています。高い場所に登って走り回るよりも、ソファーやベッドでゆったりと過ごすことを好みます。

また、感情表現も穏やかで、大きな声で鳴き続けるようなことはほとんどありません。

長毛にポイントカラーが入った豪華な被毛にも、ペルシャとシャムの両方の特徴があらわれています。とくにペルシャ譲りの豊かで美しい長毛は、日々のお手入れが欠かせません。

5.サイベリアン

ロシア出身のサイベリアンは、大型でたくましい体格をしていますが、驚くほど優しく「犬のような性格」と言われることもあります。忍耐強く、小さな子供やほかのペットに対しても寛容に接することができます。そのため、多頭飼育でもトラブルが少なく、飼いやすい猫種です。

活動的な一面もありますが、基本的にはあまり鳴かず、行動も落ち着いています。鳴き声は大きな体格に似合わず可愛らしく、鳥のさえずりのようです。

サイベリアンはとても賢く、飼い主さんの指示をよく理解します。

ただし、遊び好きで運動能力の高い猫種ですから、キャットタワーやキャットステップを設置するなど、運動しやすい環境を整える必要があります。

まとめ

おとなしい性格の猫といっても性格はさまざまで、ラグドールやペルシャのようにのんびりしたタイプから、ロシアンブルーのように賢く静寂を好むタイプ、サイベリアンのように穏やかで賢いタイプの猫もいます。共通点があるとしたら、鳴き声や要求が控えめなところでしょうか。

もちろん、猫の性格は猫種だけでは判断できません。個体差や育った環境も大きく影響します。猫種ごとの傾向を理解したうえで、それぞれの個性を尊重し、接することが大切です。