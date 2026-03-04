◆米大リーグオープン戦 ガーディアンズ―ドジャース（３日・米アリゾナ州グッドイヤー＝グッドイヤーボールパーク）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が３日（日本時間４日）、敵地のガーディアンズ戦で２度目の登板し２イニングを投げ２安打４失点。３四球、２三振。防御率は１８・９０となった。

初回に２四球と１安打で迎えた無死満塁で４番のマンザードに９７・９マイル（約１５８キロ）の直球を左中間スタンドに満塁本塁打を浴び、続く５番打者に四球を出し１アウトも取れずにマウンドを降りた。

オープン戦ルールで２回に改めてマウンドに上がった佐々木は２イニングをパーフェクト。２回は２番からの打線を空振り三振、左飛球。前の打席でグランドスラムを浴びたマンザードには変化球攻めで最後はスプリットで空振りで３球三振に仕留めた。

最速９９・３マイル（約１６０キロ）を計測も初回は２３球投げストライクはわずか８球と制球難だったが再登板からは落ち着きを取り戻し２２球投げ１３球がストライクだった。

現地２５日の今季初登板では１回１／３を３安打２四球３奪三振で３失点。最速は９８・６マイル（約１５８・７キロ）だった。

前回、ロバーツ監督は「力みすぎていたと思う。少し速球に頼りすぎていたようで、初回はカウントを悪くした。私の感じた限りでは、２回はよりうまく球種を交ぜ、制球も少し良くなっていた。私的には球数が多くなりすぎたことが問題だった」と評していた。

この日の対照的なピッチングをどう評価されるのか注目される。