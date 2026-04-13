スポニチスポニチアネックス

佐々木朗希が今季3度目の先発で初勝利を狙う レンジャーズ戦に先発

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャース佐々木朗希が12日、レンジャーズ戦に先発登板した
  • 初回は先頭のニモに右前打を許すと、続くカーターにも四球を与えるピンチ
  • それでも3者連続三振でピンチを脱し、今季3度目の先発で初勝利を狙う
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 男児不明 父親への「疑問点」
  2. 2. 2人の死刑囚と獄中結婚した女性
  3. 3. GW連休で 振替休日のルール適用
  4. 4. 團十郎笑わせたら1000万 成功者0
  5. 5. 男児不明へ「捜索ではない」指摘
  6. 6. 宮川大輔が過去に断った過酷ロケ
  7. 7. 「エラー」1話に背筋が凍った
  8. 8. 不明男児のものとみられる靴発見
  9. 9. 大谷翔平のW受賞拒む采配 憤慨
  10. 10. ホルムズ海峡「船舶に封鎖措置」
  1. 11. 生徒死亡 厳しい指導が要因か
  2. 12. 山本裕典 経験人数は1000人以上
  3. 13. 宮川大輔「体がボロボロ」と告白
  4. 14. 不明男児の靴か 府警何か掴んだ?
  5. 15. 新朝ドラ 早くもリタイア続出か
  6. 16. 浴室で女性死亡 夫の胸には刃物
  7. 17. 子に刃物突き付け脅迫か 母逮捕
  8. 18. 店主の腰タッチ物議「全カット」
  9. 19. 助けようとしたか 男性流される
  10. 20. 映画コナン 田中敦子さんを追悼
  1. 1. 男児不明 父親への「疑問点」
  2. 2. 2人の死刑囚と獄中結婚した女性
  3. 3. GW連休で 振替休日のルール適用
  4. 4. 男児不明へ「捜索ではない」指摘
  5. 5. 不明男児のものとみられる靴発見
  6. 6. ホルムズ海峡「船舶に封鎖措置」
  7. 7. 生徒死亡 厳しい指導が要因か
  8. 8. 不明男児の靴か 府警何か掴んだ?
  9. 9. 浴室で女性死亡 夫の胸には刃物
  10. 10. 子に刃物突き付け脅迫か 母逮捕
  1. 11. 助けようとしたか 男性流される
  2. 12. 妻を絞殺 87歳夫が語る懺悔
  3. 13. 資産1億でFIRE 35歳息子の顛末
  4. 14. 愛子さまが巨匠を脱帽させたワケ
  5. 15. エリート歯科医が人質殺害 理由
  6. 16. 祖父が運転 男児ひかれ意識不明
  7. 17. 空き家から2億円 事件のその後
  8. 18. 突然の余命宣告「原発不明がん」
  9. 19. 不明男児の靴か 鑑識作業が続く
  10. 20. 不発弾処理のため…地下鉄運休も
  1. 1. サウナ室が150℃に 客が無断操作
  2. 2. 出張先でセクハラか 現職が落選
  3. 3. 大丈夫? 下着見せ流行に困惑の声
  4. 4. 首都高6人死傷 被告に遺族が呆れ
  5. 5. ここ日本? ニセコの物価高に衝撃
  6. 6. 真矢さん地元で「手形碑」設置へ
  7. 7. 兵庫県「辞退率58.9%」の異常さ
  8. 8. しゃぶ葉混入 対応は適切だった?
  9. 9. ひろゆき氏が考える定年後の生活
  10. 10. 東京・練馬区長選、無所属新人の吉田健一氏が初当選…前都議の尾島紘平氏ら破る
  1. 11. 年金事務所は夫婦同伴がおすすめ
  2. 12. 東京・多摩市長選、現職の阿部裕行氏が５選果たす…新人を大差で破る
  3. 13. 日本代表の選手 11歳で性加害か
  4. 14. 外相「中国の抗議受け入れない」
  5. 15. 感動 片目ない犬にまさかの展開
  6. 16. 桜で覆われた目黒川「花筏」話題
  7. 17. “動画サービスを毎月選べる”ドコモの料金プラン、エンタメ好きがチェックした結果
  8. 18. スシロー全店舗で休業取り組みへ
  9. 19. 埼玉・加須市長選、無所属新人で前県議の高橋稔裕氏が初当選…新人２人を破る
  10. 20. 池袋刺傷 同姓同名で晒し被害
  1. 1. ホルムズ海峡を米軍が「封鎖」
  2. 2. 中国がイランに地対空ミサイルか
  3. 3. 中日韓らへ「やる意志ない」主張
  4. 4. 3月に中国で日本路線の運航中止
  5. 5. 米大統領 イランとの協議物別れ
  6. 6. 海峡機雷撤去「時間かからない」
  7. 7. 宇宙で繁殖? 宇宙の微小重力再現
  8. 8. イランにミサイル提供準備か 中
  9. 9. トランプ氏は「自制的」と指摘
  10. 10. 米中が「ピンポン外交」再び
  1. 11. バンス副大統領「米国に帰る」
  2. 12. NY地下鉄の駅で無差別切りつけか
  3. 13. イラン「米側は信頼勝ち取れず」
  4. 14. 海外旅行あきらめ? 韓国人の心理
  5. 15. 中国 AIなど介護分野で活躍
  6. 16. 中国 台湾に対する優遇策を発表
  7. 17. 米とイランの平和交渉が一段落
  8. 18. 勇気もない 日本らへ名指し批判
  9. 19. 米イ協議合意至らず 疑問も浮上
  10. 20. 世界経済いつまで不透明な状態に
  1. 1. 年会費1万1000円クレカ持つべき?
  2. 2. 「おしゃれな街」がブランド低下
  3. 3. 出金額は3万4000円 理由を語った
  4. 4. 「ベンツのSUV」年収の目安は
  5. 5. スシロー 組合が発していたSOS
  6. 6. 朝専用の「午後の紅茶」が登場
  7. 7. 米がG20に南ア参加できない理由
  8. 8. ハッピーターン 約2年ぶりに刷新
  9. 9. ホンダと共同開発のFCV 販売延期
  10. 10. 後から入社した人の時給に驚き
  1. 11. 車と新幹線 結局どちらがお得?
  2. 12. 稼いでも負け組 お金持ちの心理
  3. 13. 有料老人ホーム 手頃なワケ
  4. 14. NHK受信契約 スマホは対象外に
  5. 15. 専業主婦が不安感じる将来の年金
  6. 16. 個別株投資 着眼点や注意点も
  7. 17. パンが来ない→炎上 公式回答は
  8. 18. 「醤油12個」の正体とは？ウーバー配達員が激安単価の激動日曜日を走り抜いた結果
  9. 19. 入社初日に「逃亡」男性のその後
  10. 20. 4000万円ローンでジレンマに
  1. 1. スマホが重い原因はLINE 解決法
  2. 2. NASA公認のスマートウォッチ紹介
  3. 3. 2026年3月に売れたスマホTOP10
  4. 4. 韓国でIIJmio海外eSIMをテスト
  5. 5. 新スマホ「Google Pixel 10a」を店頭で見てきた！外観などを写真で紹介。日本限定色「Isai Blue」はヘラルボニーとのコラボに【レポート】
  6. 6. YouTubeが有料サブスクのYouTube Premiumをひっそり値上げ
  7. 7. ダイソンの新製品は羽なしでパワフルなハンディファン
  8. 8. 世界のトップ企業が信頼するリサーチ&インサイトを手に入れよ！ イノヴェイション・コンサルの専門集団「Stylus」のセミナーが日本初上陸！
  9. 9. カシオ、モノトーンデザインのフルメタル「G-SHOCK」発売
  10. 10. 【今週のAIトレンド丸わかり】Metaの新体制初のAIモデル「Muse Spark」/GeminiとNotebookLMが統合強化/Claude Codeの4つの新機能
  1. 11. USB-C直挿し充電できる単3電池、ダイソーから登場。アウトドアの必需品だ
  2. 12. グラフェンの宇宙利用に期待。光で進む宇宙船の実現へ一歩前進
  3. 13. Evernorth 最高執行責任者が語る金融の次の当たり前 / FX専門AIアドバイザー搭載アプリ「FX AI ラボ」配信開始【まとめ記事】
  4. 14. 「月の堆積物」から酸素を生成する装置をジェフ・ベゾスのBlue Originが開発
  5. 15. 工具にGPSとLTE載せました。盗まれたら遠隔ロックです――マックスとKDDIがLTE・GPS搭載の鉄筋結束機を発売
  6. 16. 「2万円台でこれは買い」神コスパの本格ランニングウォッチ、Amazfit Active 3 Premiumを実機レビュー
  7. 17. [本日の一品]充電式ピクセルコンパスで令和のデジタルワールドを彷徨う
  8. 18. VPN遮断の試み 露で大規模な問題
  9. 19. 「痛風ラーメン」開発者の想い
  10. 20. Xiaomi 約4万タブレットレビュー
  1. 1. 大谷翔平のW受賞拒む采配 憤慨
  2. 2. 大谷も被害者? MLB「誤審王」
  3. 3. 師匠が公開説教 フワ会見で謝罪
  4. 4. 大谷翔平4号HRで…17秒も沈黙
  5. 5. シェイドゥラエフ 久保に圧勝V3
  6. 6. 大谷本塁打…実況席はうんざりか
  7. 7. 朗希の現状「監督」がコメント
  8. 8. 今井達也 長期離脱の可能性浮上
  9. 9. ソフトB杉山 ベンチ殴り左手骨折
  10. 10. イチロー氏へ「ごめんよ」と投稿
  1. 11. 名古屋に「新たな聖地」開業へ
  2. 12. 神谷浩史「悔い残らない始球式」
  3. 13. 中日 杉浦の金銭トレード発表
  4. 14. ソフトB 今宮健太も骨折と診断
  5. 15. 関西学生野球 初戦に高い注目度
  6. 16. ラ・リーガ第31節 指揮官が意欲
  7. 17. 松山英樹 9打差で優勝は絶望的
  8. 18. W杯日本メンバー 5月15日に発表
  9. 19. 「朗報だ」「これはでかい」日曜日、日本サッカー界に届いた“吉報”にネット歓喜！「この日をどれだけ待ち侘びたか」
  10. 20. 明治安田J PK戦を3-1で制す
  1. 1. 團十郎笑わせたら1000万 成功者0
  2. 2. 宮川大輔が過去に断った過酷ロケ
  3. 3. 「エラー」1話に背筋が凍った
  4. 4. 山本裕典 経験人数は1000人以上
  5. 5. 宮川大輔「体がボロボロ」と告白
  6. 6. 新朝ドラ 早くもリタイア続出か
  7. 7. 映画コナン 田中敦子さんを追悼
  8. 8. 店主の腰タッチ物議「全カット」
  9. 9. 目を開いたまま失神「怖すぎ」
  10. 10. 痩せて驚き スザンヌ何があった
  1. 11. 近藤真彦 息子に「GT-R」を用意
  2. 12. WRC 勝田貴元が前人未到の快挙
  3. 13. 松居一代 4億円キャッシュ支払い
  4. 14. 日曜劇場1話 人気アナ出演に驚き
  5. 15. 蒼井そら 初対面の俳優と…激白
  6. 16. 新幹線で撮影…注意され逆ギレ
  7. 17. ドバイで不動産業 直近の取引額
  8. 18. 長州小力の契約終了 非常に残念
  9. 19. 手越を「2代目お祭り男」に指名
  10. 20. 加藤夏希 スマホ盗まれGPSで追跡
  1. 1. 無駄な買いもの減らすヒント紹介
  2. 2. 大人世代ファッションのNG3つ
  3. 3. シャトレーゼ 桜スイーツ登場
  4. 4. 理系院で悲劇「先輩は綺麗な人」
  5. 5. 高見えカジュアルコーデ紹介
  6. 6. ホテルのビュッフェ 満喫ランチ
  7. 7. ダイソー サンリオキーホルダー
  8. 8. 絵でバレた 上司とすれ違い
  9. 9. コンビニの100円シュー1位を決定
  10. 10. 共働き夫婦の「心に響くワード」
  1. 11. 【漢字クイズ】「南四十万」はなんて読む？「四十万」の読み方が難しい...！
  2. 12. 映画とコラボ セブン&コナン
  3. 13. 片付け「思い出の品」どう手放す
  4. 14. 上品に見えるZARAのスカート
  5. 15. 義母の言動に凹む…育児中の女性
  6. 16. 妻のつわりがうつった夫に幻滅
  7. 17. パワパフコラボ待ってた！【niko and ...】エモかわ度120％♡「新作アイテム」
  8. 18. 被害者気取りで相談したがまさかの展開…同僚に真実を突きつけられ【離婚後同居 Vol.87】
  9. 19. よーじやのチョコミント新作♡スースー爽快な限定スキンケア登場
  10. 20. GU ボートネックTの大人見え度

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得