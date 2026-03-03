【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】渡邊雄太の「時間差ブロック」

まるで漫画のようなスーパープレーだった。アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）を牽引するSF渡邊雄太の“美しき時間差ブロック”が、ファンの間で話題を呼んでいる。

日本代表は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で韓国代表を78−72で撃破。実に29年ぶりとなるFIBA公式戦での日韓戦勝利という歴史的快挙を成し遂げた。

この試合で渡邊は、チーム最多の36分46秒のプレータイム。チーム2位の15得点と6リバウンド、そしてチーム最多の2ブロックショットと大車輪の活躍を見せた。

アリーナを熱狂させたひとつが、第3クォーター残り4分47秒のディフェンスだ。PG齋藤拓実がマークしていた韓国のSGユ・キサンがゴール下左に侵入してボールを受けると、すかさず渡邊がヘルプに入りダブルチームに。しかし、ユ・キサンはすぐに右サイドの18歳の新星エディ・ダニエルへボールを捌いた。

これに対し、齋藤が懸命にジャンプしてコンテストに行くも、ダニエルはタイミングを外してシュートモーションへ。絶対絶命のピンチかと思われたが、そこに後ろから遅れて高く舞い上がった渡邊が“時間差”で強襲し、完璧なブロックショットを炸裂させたのだ。

「桜木やないかい」の声も

金字塔漫画『スラムダンク』の山王工業戦で主人公・桜木花道が見せた“二段階ブロック”を彷彿とさせるスーパープレーに、ABEMAで解説を務めたベンドラメ礼生（サンロッカーズ渋谷）も「うおー！いま、1人で2人を守りましたね」と手放しで称賛した。

この規格外のプレーには、ABEMAのコメント欄やSNS上でもファンが大興奮。「美しき時間差ブロック」「えっぐいブロック」「ブロックは心たぎる」「渡邊雄太のブロックきもちいー」と歓喜の声が殺到した。さらに「桜木やないかい」「スラムダンクの二段階ブロックみたいなの来た！」「あれできるのアジアにほぼいないぞ」「さすが元NBA」と、その圧倒的な個の力に感嘆するコメントが相次いだ。

渡邊は今予選4試合を終えた時点で、1試合平均で34分のプレータイム。EFF（貢献度）が18.3（チーム2位）、15.5得点（同2位）、6.5リバウンド（同3位）、そしてブロックはチームトップの平均2.0本と、攻守において元NBAプレーヤーらしい流石のスタッツを残している。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

