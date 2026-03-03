3日に放送された『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話にて、3次審査にコマを進める12名が発表、7名が脱落した。

【映像】TOP12名のビジュアルとパフォーマンス（脱落した7名も）

2次審査では歌とダンスの両方で参加者が審査され、19名中12名が、3次審査へコマを進めることができる。番組後半では総合1位から順に合格者の名前が呼ばれていった。以下、合格者と脱落者は以下の通り。

1位：JAYLA（大城莉瑛羅・19歳）

2位：HIORI（津波古妃織・18歳）

3位：HONOKA.K（黒川穂香・20歳）

4位：AYANA（桑原彩菜・18歳）

5位：RIRA（村田莉花・20歳）

6位：NARU（松浦なる・17歳）

7位：SERIA（城守星愛・18歳）

8位：HONOKA.M（森穂乃香・16歳）

9位：RINKA（荒武凜香・21歳）

10位：ELENA（土方エレナ・19歳）

11位：AOI（大谷碧空・19歳）

12位：SAKURA（飛咲来・15歳）

脱落者：

JUNNA（安達純奈・18歳）

AKARI（安田明香梨・18歳）

SARA.M（宮本紗良・20歳）

SHAINA（星野紗衣奈・19歳）

SARAH（西山紗羅・16歳）

SARA.S（沢田沙羅・17歳）

SARA.Y（矢崎彩愛・20歳）

前回ダンス2位にランクインしていたSARA.Mが脱落、また下位だったメンバーが合格に食い込むなど大きく変わった順位に指原は「大波乱が起きてる！」と驚き、またスタジオメンバーも「どんどん順位が変わっていく」と呆然と見守っていた。

SNSでも「びっくりした」「えええ」「こわ」「波乱すぎる」などの声が上がっていた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。