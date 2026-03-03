さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「おぱんちゅうさぎ」のメラミン食器4種が登場！

町中華デザインのラーメン鉢・チャーハン皿・ギョーザ皿・レンゲが、おうち中華を楽しく演出してくれます☆

スケーター「おぱんちゅうさぎ」メラミン食器

取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店など

スケーターから、「おぱんちゅうさぎ」をデザインした町中華スタイルのメラミン製食器シリーズが登場！

独特な哀愁とかわいらしさで愛される「おぱんちゅうさぎ」が、本格的な中華デザインの食器になりました☆

赤と白を基調とした伝統的な中華柄と、かわいらしい「おぱんちゅうさぎ」のイラストが絶妙にマッチした今回のシリーズ。

ラーメン鉢、チャーハン皿（八角皿）、ギョーザ皿、レンゲの4種類がラインナップされています。

それぞれに異なるポーズの「おぱんちゅうさぎ」が描かれており、中華料理を楽しむ食卓を華やかに彩ります。

器の縁には「OPANCHU USAGI」のロゴと中華風の雷紋が施され、本格的な中華食器の雰囲気を演出。

軽くて割れにくいメラミン素材を使用しているため、お子さんのいる家庭でも安心して使用できます。

メラミンラーメン鉢

価格：2,200円（税込）

サイズ：φ205×80mm

本格的なラーメン鉢サイズのメラミン製どんぶり。

内側には中華服を着た「おぱんちゅうさぎ」が大きく描かれており、麺を食べ進めるたびにかわいらしい姿が現れます。

メラミンチャーハン皿

価格：1,430円（税込）

サイズ：185×185×38mm

八角形の形状が特徴的なチャーハン皿。

中央には中華鍋を持った料理人姿の「おぱんちゅうさぎ」が描かれています。

チャーハンはもちろん、中華料理の取り皿としても活躍します。

メラミンギョーザ皿

価格：1,210円（税込）

サイズ：230×160×20mm

仕切り付きの楽円形ギョーザ皿。

餃子とタレを分けて盛り付けられます。

中央には中華帽を被った「おぱんちゅうさぎ」が描かれ、餃子パーティーを盛り上げます。

メラミンレンゲ

価格：583円（税込）

サイズ：139×44×48mm

中華スタイルのメラミン製レンゲ。

内底には中華帽を被った「おぱんちゅうさぎ」のイラストが施されており、スープを飲むたびに可愛らしい姿がお出迎え☆

ラーメン鉢とおそろいで使用するのがおすすめです。

中華な衣装の「おぱんちゅうさぎ」と本格的な柄がかわいい、町中華デザインのメラミン食器。

「おぱんちゅうさぎ」のメラミン食器、ラーメン鉢・チャーハン皿・ギョーザ皿・レンゲの全4種は、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店などで販売中です。

©KAWAISOUNI!

※色・デザイン・仕様は予告なく変更になる場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 町中華デザインのラーメン鉢など全4種！スケーター「おぱんちゅうさぎ」メラミン食器 appeared first on Dtimes.